Billie Eilish publica un video candente de la canción “Therefore I Am”

¡Billie Eilish no necesita presentación! La cantante e ícono del pop de 18 años se ha convertido en una sensación de Internet con una de las reputaciones más pronunciadas en la industria de la música.

No solo su sueño se hizo realidad al conocer a su ídolo Justin Bieber poco después de su ascenso a la fama, sino que después de su colaboración con él en su canción "Bad Guy", no había ninguna duda en la mente de nadie de que esto no era solo una racha de suerte. esto fue de verdad.

Además, la última música de Billie Eilish ha dominado implacablemente las listas de éxitos musicales y las redes sociales, incluido su último sencillo, “Therefore I Am”.

Billie Eilish rompe las redes sociales

¡La joven influencer de las redes sociales acaba de terminar su acuerdo de marca con Gucci y claramente se siente bien en su último video! El clip que publicó fue de su actuación para los AMA de anoche, ¡pero tiene una vibra de Nirvana mezclada con hielo rojo!.

Es un poco difícil describir el tipo de emociones que su canción y su actuación provocan en el espectador, pero según los comentarios que dejó en su publicación, no es difícil ver que muchas personas se quedaron asombradas de lo increíble que fue la actuación.

Billie Eilish encendió las redes con una excelente actuación en los AMAS 2020.

Estas son algunas de las respuestas de los fans que dejaron en la publicación de Billie. Muchos de los fanáticos claramente desean convertirse en un muro después de ver este video así que sí, ser un muro es una cosa ahora.

“Absolutamente asombroso” y "ALEXA, ¿cómo me convierto en un muro?" son algunos de los comentarios que publicación los fans de la famosa cantante de Bad Guy en las redes sociales.

