Billie Eilish publica extraño texto y las redes se inundan de teorías

Billie Eilish se ha vuelto una de las artistas más famosas del momento y más queridas por los jóvenes; ya sea por su increíble música, polémicas letras o looks únicos, la cantante de Bad Guy se encuentra luchando para llegar a la cima del éxito musical.

Como cualquier estrella de Hollywood, Eilish se encuentra siempre en el radar de los paparazzis y de los internautas que siempre quieren más y más de la cantante.

Uno de los últimos “escándalos” de Billie Eilish fue gracias a un extraño texto que escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto en blanco y negro, aparentemente, de su nuevo éxito: "No Time To Die".

“Dilo dos veces”, se lee en el post.

A pesar de ser una pequeña frase, muchos fanáticos se encuentran “vueltos locos” por saber de qué está hablando y han empezado a escribir en dicha fotografía las teorías.

Algunos ya se encuentran especulando si se trata de algún tipo de código secreto. Mientras que muchos lo descartan como una frase pegadiza combinada con una hermosa foto.

Billie Eilish y su polémico look

Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas musicales más populares del mundo desde su increíble ascenso a la fama con el lanzamiento de su álbum de estudio debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Sin embargo, la famosa cantante ha dado de qué hablar por unas fotografías donde se le ve con un sexy atuendo ajustado que dejaba sus curvas al descubierto.

Billie Eilish mostró sus curvas en un cómodo look.

A pesar de que para muchos podría tratarse de un look “común y corriente”, es extraño ver a Billie Eilish sin su famosa ropa holgada que la caracteriza.

TE RECOMENDAMOS LEER: Esta es la verdad no contada sobre Billie Eilish

Su fama se debe a sus misteriosas e icónicas elecciones de moda. Su ropa y su imagen corporal continúan promoviéndola como una de las artistas de apariencia única que existen.