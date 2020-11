¿Billie Eilish promueve una “dieta” de comida chatarra en su video musical?/Foto: Rock Cellar Magazine

La cantante Billie Eilish lanzó el video de "Therefore I Am", en el que corre y se divierte en un centro comercial vacío. Cuando llega al patio de comidas, comienza a llenarse de comida chatarra, seleccionando pretzels, refrescos, papas fritas y otras comidas grasosas, justo lo que es malo para su salud en exceso.

Como ella misma dirigió el video, algunos internautas creen que puede ser un indicio de su dieta. La grabación tuvo lugar en Glendale Galleria, el centro comercial de California que la cantante de 18 años frecuentaba cuando era preadolescente.

Algunos usuarios declararon que la cantante de “Bad Guy” estaba promoviendo una “dieta” basada en comida chatarra. Sin embargo, otros fans defendieron a Billie, asegurando que la artista sólo está comiendo lo que la mayoría de los jóvenes consumenen algún momento. Además, este video musical es una respuesta a todos aquellos que han criticado el cuerpo de la cantante.

Sabemos que Billie Eilish es un ejemplo a seguir para muchos de sus millones de seguidores, así que es común que los internautas estén al pendiente de lo que hace o dice la joven ganadora del Grammy.

Si fuera Billie Eilish y estuviera sola en un centro comercial, también me robaría toda la comida del fast food — Lía Michelle (@liamichelle2303) November 13, 2020

Billie Eilish triunfa a pesar de las críticas

"Therefore I Am" es el cuarto sencillo de Eilish (incluido el tema de la próxima película de 007) tras agotar el repertorio de su álbum debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Que ganó cinco trofeos en Premios Grammy 2020, incluidos Mejor Artista Nuevo, Álbum, Grabación y Música del Año.

Según los fans de Billie, la cantante creó ese video para enviar un mensajes a quienes la critican. La intérprete no dejará de comer sólo porque a los haters no les gusta su físico/Foto: Dallas News

En septiembre pasado, dijo que su segundo álbum solo se lanzaría después de que la vacuna contra el coronavirus estuviera disponible. Mientras tanto, la cantante comparte algunos momentos de su vida en cuarentena en sus redes sociales, donde ha estado en su hogar creando más música con su hermano Finneas.

Como te narramos en La Verdad Noticias, la artista también estuvo muy presente durante las pasadas elecciones de Estados Unidos, así como los diversos movimientos sociales que han ocurrido en este año. ¿Crees que Billie Eilish sí fomenta el consumo de comida chatarra?, o ¿Consideras que los haters sólo quieren atacar a la cantante?

