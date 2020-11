Billie Eilish presentará su nueva canción en los American Music Awards 2020/Foto: Azteca América

Billie Eilish regresa al escenario de los American Music Awards para la ceremonia del domingo 22 de noviembre. La joven de 18 años, que interpretó "All the Good Girls Go to Hell" en el evento del año pasado, esta vez ofrecerá el estreno mundial de su nueva canción "Therefore I Am", que se lanzó el pasado jueves 12 de noviembre.

En la ceremonia del año pasado, Eilish también se fue a casa con dos premios: nuevo artista del año y artista favorito: el rock alternativo. Ella está nominada nuevamente este año como artista favorito: rock alternativo, así como artista social favorito.

Eilish se une a una larga lista de artistas célebres que actuarán en la ceremonia de este año. Entre ellos se encuentran Jennifer Lopez y Maluma, quienes fueron anunciados hace poco y se revló que interpretarían sus melodías "Pa 'Ti" y "Lonely".

También estarán las superestrellas del K-pop, BTS, con el éxito "Dynamite"; Shawn Mendes hace su quinta aparición; Lil Baby con "Emotionally Scarred" en directo por primera vez; Bad Bunny con Jhay Cortez; Megan Thee Stallion y Dua Lipa.

Billie podría llevarse a casa otro American Music Award, y seguramente va a triunfar con su performance de su nuevo sencillo/Foto: Entertainment Tonight

¿Billie Eilish podría llevarse algún premio de los AMAs 2020?

El espectáculo, que se transmitirá en vivo desde Los Ángeles en The Microsoft Theatre, será presentado por Taraji P. Henson. Los American Music Awards se transmiten a las 8 pm ET en ABC, y son producidos por Dick Clark Productions.

Los AMAs es la entrega de premios votada por los fans más grande del mundo. Las nominaciones se basan en interacciones clave de los fanáticos que incluyen transmisión, así como ventas de álbumes y canciones, transmisión de radio y actividad social.

Los socios de Billboard, MRC Data y Next Big Sound realizan un seguimiento de las mediciones, que reflejan el período del 27 de septiembre de 2019 al 24 de septiembre de 2020. La votación está abierta actualmente para todas las categorías.

En el caso de Billie Eilish, la joven estrella cuenta con una enorme base de fanáticos en todo el mundo que posiblemente podrían hacer que la cantante se lleve los premios AMA a los que está nominada.

La nueva canción de Eilish, “Therefore I Am”, se volvió tendencia en internet desde su estreno y es la nueva favorita de los seguidores. ¿Crees que Billie tendrá un show sorprendente en los AMAs 2020? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

