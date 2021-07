Billie Eilish presenta su segundo álbum “Happier Than Ever”

Billie Eilish sorprendió este jueves 29 de julio con el lanzamiento de su álbum “Happier Than Ever”, el cual empezó a tomar forma desde el 30 de julio del 2020 con el lanzamiento de my future, precedido por Therefore I Am, Your Power, Lost Cause & NDA.

Y es que no es casualidad que este nuevo disco se estrenase a un año exactamente desde la presentación de su primer sencillo, pues para la joven cantante californiana todo tiene una razón de ser.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en semanas anteriores, la cantante reveló que espera que sus fans decidan el significado del álbum “Happier Than Ever”, el cual incluye 16 sencillos.

Nuevo albúm “Happier Than Ever”

El nuevo álbum de la cantante incluye 16 temas que cada vez son más íntimos y emocionales debido a los cambios no solo personales sino profesionales para Eilish como el tema “My future”.

Happier Than Ever incluye los siguientes temas:

Getting Older

I Didn't Change My Number

Billie Bossa Nova

my future

Oxytocin

GOLDWING

Lost Cause

Halley's Comet

Not My Responsibility

Overheated

Everybody Dies

Your Power

NDA

Therefore I Am

Happier Than Ever

Male Fantasy

¿Qué significa Billie Eilish?

La cantante encabeza las plataformas de música.

El nombre real de la cantante es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Su primer apellido es en realidad el apellido de su madre, Maggie Baird. Su segundo apellido proviene de su padre.

El otro nombre de Eilish, Pirate, en realidad fue una idea del hermano mayor de la intérprete de “Bad Guy”, Finneas. Él tenía solo 4 años en el momento de su nacimiento y se decidió a llamarla "pirata".

En diversas ocasiones Billie Eilish reveló que su nuevo álbum “Happier Than Ever” es en gran parte, su esencia como artista, por lo que promete una coctel de sentimientos que llevarán desde amor, depresión, alegrías y una utópica felicidad.

