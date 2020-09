Billie Eilish pospone gira e insta a los fans a tomarse en serio el COVID-19

La cantante Billie Eilish dedicó unas palabras a sus fans en Instagram antes de posponer su gira 'Where Do We Go? World Tour'. "Es un gran problema ahora mismo (el COVID-19), y no es una broma", dijo. “Sé que porque muchos de nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos es difícil darse cuenta de que es real”.

“Sin embargo, es real, y he visto a mucha gente joven en todo el planeta, yendo a fiestas o yendo a la orilla del mar, simplemente saliendo y pasando el rato. De hecho, es irresponsable". Eilish continuó aclarando que el distanciamiento social a través del brote de COVID-19 era “responsabilidad de todos”.

Billie Eilish pospuso su gira 'Where Do We Go? World Tour'

La cantante Instó a todos a permanecer adentro y protegidos, aunque aclaró que la gente debe "salir al exterior, simplemente no salir al mundo". “Que no cunda el pánico, hay suficientes provisiones para la gente, no acumule problemas”, dijo preocupada a sus fanáticos.

Billie Eilish pospone la gira Where Do We Go? World Tour

Poco después de que Eilish publicara sus ideas en su historia de Instagram, hizo el anuncio en Twitter de que suspendería su gira 'Where Do We Go? World Tour' en América del Norte tras el anuncio de la semana pasada y respetando las continuas restricciones y consejos de las autoridades.

Todas las fechas restantes de la gira norteamericana 'Where Do We Go? World Tour' de la intérprete de “My Future” están siendo reprogramadas activamente. La cantante también informó que todas las entradas de las fechas pospuestas serán aceptadas para las nuevas fechas de la gira.

Following last week’s announcement and in light of the ongoing CDC restrictions and guidelines, all of Billie's remaining ‘WHERE DO WE GO’ North American tour dates are actively being rescheduled & will be announced soon. All tickets will be honored for the new tour dates. (1/5) — billie eilish (@billieeilish) March 16, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish revela el motivo por el cual su música es tan controvertida

La gira comenzó el 9 de marzo de 2020 en Miami, Florida en el American Airlines Arena y estaba previsto que concluyera el 7 de septiembre de 2020 en Yakarta, Indonesia, en la Exposición de la Convención de Indonesia, antes de que Eilish pospusiera todos los espectáculos debido a la pandemia de COVID-19.