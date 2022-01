Billie Eilish podría encabezar Coachella tras la destitución de Travis Scott.

Billie Eilish puede abanderar el concierto principal de Coachella 2022. De acuerdo con los informes, la ganadora del Grammy de 20 años se presentará en el festival de música que se llevará a cabo dos fines de semana consecutivos a partir del 15 de abril, según TMZ.

El artista principal original, Travis Scott, estaba programado para actuar en la lista más alta del cartel; sin embargo, fue expulsado luego de la tragedia mortal del concierto de Astroworld que dejó varios muertos el año pasado.

En tanto, la cantante de "Bad Guy" se unirá al supergrupo Swedish House Mafia para el festival, que aún está programado para llevarse a cabo a pesar del reciente aumento de Omicron. La Verdad Noticias informa que Coachella fue cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

¿Cuál era la alineación de Coachella 2020?

La alineación de 2020 tenía a Frank Ocean, Travis Scott y Rage Against the Machine listos para actuar. Ocean regresará para el festival de 2023, mientras que Rage Against the Machine no aparecerá en la iteración de este año.

Es de mencionar que Travis Scott fue cancelado de Coachella a pesar de que ofreció cantar gratis a mediados de diciembre, luego de una petición de Change.org que pedía su eliminación del festival de música alternativa.

“Con la reciente tragedia y la muerte innecesaria en el concierto de Astroworld de Travis Scott, debido a la grave negligencia de Scott y la absoluta falta de compasión por la vida humana, les pedimos a [los organizadores del festival] AEG, Paul Tollet y Goldenvoice que eliminen su [sic] como intérprete en todos sus festivales”, decía la petición.

Dior niega su colaboración con Travis Scott

Recientemente, Dior pospuso la colaboración con Travis Scott por la tragedia de Astroworld. El rapero estaba listo para lanzar una asociación entre su casa creativa Cactus Jack y la marca de moda francesa en el verano de 2022. La colaboración se pospuso indefinidamente.

"Por respeto a todos los afectados por los trágicos eventos en Astroworld, Dior ha decidido posponer indefinidamente el lanzamiento de los productos de la colaboración Cactus Jack originalmente destinados a ser incluidos en su colección de verano de 2022", dijo la compañía en un comunicado a WWD por última vez.

