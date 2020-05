Billie Eilish pide orden de restricción contra fan por miedo al coronavirus

Un fanático de la cantante estadounidense Billie Eilish la ha preocupado, luego de que el fan ha intentado entrar a su casa en varias ocasiones, por lo que ha pedido una orden de restricción para protegerse contra la enfermedad del coronavirus, ya que el individuo no respetó las medidas ante la pandemia.

La compositora pidió una medida de protección para ella y su familia, pues el joven de nombre Prenell Rousseau de 24 años de edad, ha sido sorprendido tocando el timbre de la propiedad de la famosa en varias ocasiones, incluso ha sido removido por la policía local en dos ocasiones.

A través del portal TMZ dieron a conocer que debido a que no puede hacer nada por no ser un delito no violento, la intérprete de “No Time To Die” optó por presentar acciones legales en contra del chico; la cantante mencionó que el joven se sentó en el porche de su casa y comenzó a leer un libro.

Billie Eilish tuvo miedo por la enfermedad

El padre de la compositora le pidió en repetidas ocasiones que se fuera de su propiedad, pero él se negó; ante su preocupación prefirió solicitar el apoyo de la firma de abogados McPherson Ltd para solicitar una orden de alejamiento al fan, quien se rehusaba en abandonar la casa de la artista.

Según menciona el sitio web, el joven se apareció un total de siete veces, sin tener las medidas de precaución como el distanciamiento social, no llevaba guantes ni mascarilla para evitar algún contagio, por lo que la famosa tuvo miedo y decidió recurrir de manera legal en contra del fan.

Billie Eilish tomó una pausa por el coronavirus

Al igual que diversos famosos de la industria de la música, la ganadora de cinco premios Grammys del 2020, ha tomado las medidas de precaución ante la enfermedad del coronavirus, por lo que ha estado haciendo la cuarentena en su casa, dejando en pausa sus proyectos en los escenarios.

En este tiempo que Billie Eilish ha estado alejada de los reflectores, se ha enfocado en componer, pues así lo ha mencionado durante una entrevista que tuvo con Zane Lowe, donde además de mencionar que realiza conciertos virtuales para apoyar a las personas que más lo necesitan, también ha dedicado tiempo a la música.

Para sorpresa de sus fans, la cantante ha recurrido al sótano de Finneas para que sea el lugar de su estudio de grabación; la famosa reveló en la entrevista con Lowe que ella y su hermano han compuesto una canción juntos.