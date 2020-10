Billie Eilish pasó por un terrible momento: le roban sus joyas en pleno concierto

La famosa cantante Billie Eilish siempre se muestra cariñosa con sus fanáticos en redes sociales y en conciertos, antes de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, Eilish pasó un momento difícil cuando un fanático le robó una lujosa joya.

Resulta que en un concierto que ofreció a finales del año pasado en un festival de la ciudad de Austin, Texas, Billie bajó del escenario varias veces para aproximarse a los asistentes, y en ese momento alguien se aprovechó de la ocasión.

Según se puede observar en el vídeo, en un punto de la presentación en vivo, Billie se acercó a la primera línea de asistentes y fue justo en ese momento cuando alguien tomó su mano y le arrebató uno de sus anillos.

Pero la famosa artista no se dio cuenta en el momento, sino unos cuantos minutos después, y fue cuando dijo: "Alguien me ha robado el mald*to anillo", y el público comenzó a abuchear y a exigir que devolvieran el anillo.

Y Billie Eilish, al percatarse de que el público se estaba irritando, dijo que no importaban y que quien tuviera su joya la cuidara mucho ¡Tremenda actitud Billie!.

Concierto de Billie Eilish ahora en línea

Billie Eilish está preparada para organizar un concierto global en línea llamado “Where Do We Go? The Livestream” el 24 de octubre.

"Echo de menos hacer shows", dijo Eilish, y agregó que "no puede esperar para actuar de nuevo".

Los fanáticos pueden comprar un boleto virtual para el evento en su sitio por 30 dólares. Cada pase también incluye acceso a mercancía exclusiva y la versión grabada del programa, que estará disponible durante 24 horas después de la transmisión en vivo.

Billie Eilish extraña a sus fans a pesar de los momentos "difíciles" que ha vivido.

Mientras tanto, los compradores anticipados de boletos podrán obtener su mercancía a un precio con descuento hasta el 12 de octubre a las 11 am.