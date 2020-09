Billie Eilish participará en 'The Best Of Bond... James Bond'

Billie Eilish participará en la nueva edición 'The Best Of Bond... James Bond'

El 20 de noviembre, UMe lanzará una versión actualizada de The Best Of Bond… James Bond, una compilación de vinilo negro digital, 2CD y 3LP con célebres temas musicales de la franquicia cinematográfica más antigua. En esta edición la novedad es el cantante de 18 años Billie Eilish.

Además, una edición de vinilo dorado de edición limitada estará disponible exclusivamente a través de uDiscover Music y Sound of Vinyl. La colección incluirá “No Time To Die” de Eilish, el tema de No Time To Die, la película número 25 de la serie. También se incluirá "Skyfall" de Adele de Skyfall.

La nueva colección incluirá “No Time To Die” de Billie Eilish

Otra novedad es el tema de Spectre de Sam Smith, "Writing's On the Wall". Cabe mencionar que tanto los dos temas fueron ganadores del Oscar a Mejor Canción en 2013 y 2016, respectivamente. Además de Billie Eilish, Adele y Sam Smith está el tema característico "James Bond Theme" de The John Barry Orchestra.

La colección también incluye a Dame Shirley Bassey ("Goldfinger", "Diamonds Are Forever" y "Moonraker"). Con "Goldfinger", Bassey logró su primer éxito en el Top 10, alcanzando el número 8 en The Billboard Hot 100 y el número 2 en las listas de Adult Contemporary.

Billie Eilish y su tema “No Time To Die” serán incluidos en The Best Of Bond… James Bond’

Billie Eilish lanza su nueva colección de muñecas

La intérprete de "My Future" no solo partisipara en 'The Best Of Bond... James Bond', sino que también lanzará su nueva colección de figuras inspiradas en los videos de sus temas, ‘Bad Guy’ y ‘All The Good Girls Go To Hell’. La colección de Billie Eilish será lanzada a partir del próximo 15 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Billie Eilish? Todo lo que debes saber sobre la cantante del momento

La primera de las figuras muestra a Billie Eilish con el ya emblemático traje amarillo con el que aparece en el video de ‘Bad Guy’, mientras que la segunda muestra a la cantante con un atuendo más gótico y con un par de alas como las que aparecieron en el video de ‘All The Good Girls Go To Hell’.