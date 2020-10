Billie Eilish olvida su ropa holgada y muestra sus ardientes curvas (FOTOS)

Billie Eilish olvida su ropa holgada y muestra sus curvas (FOTOS)

Billie Eilish tomó el mundo de la música por asalto el año pasado con el lanzamiento de su álbum de estudio debut When We all Fall Asleep, Where Do We Go?.

Ahora la famosa cantante cambió sus exclusivos outfits de gran tamaño por una declaración de moda inusualmente informal el domingo en Los Ángeles.

La artista de 18 años lució un conjunto monocromático café mientras hacía recados con amigos en el sur de California. Billie mantuvo las cosas simples vistiendo una camiseta sin mangas color nude con tiras y un par de cómodos pantalones cortos.

Se las arregló para agregar solo un toque de su estilo funky a un atuendo que de otra manera sería silencioso con un par de calcetines con el logo de Gucci.

Billie Eilish sencilla pero con estilo

Eilish, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, lució un par de Adidas YEEZY Slides marrones que se venden por 55 dólares, pero pueden venderse más de 400 dólares en minoristas de segunda mano.

Su cabello verde eléctrico estaba recogido en un moño desordenado y parecía estar relativamente libre de maquillaje.

Eilish siempre muestra looks más holgados y menos reveladores.

Su primer álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? fue lanzada en marzo de 2019 y se ganó el primer lugar en las listas musicales mundiales, con el ídolo Justin Bieber incluso colaborando en un remix de su popular éxito Bad Guy.

Como se informó en La Verdad Noticias, la famosa cantante recibió cinco premios Grammy, dos American Music Awards, tres MTV Video Music Awards y One Brit Award por el álbum que incluyó seis éxitos principales.

Lanzó su sencillo debut Ocean Eyes en 2016 y un EP al año siguiente, y ha ganado siete sencillos de oro y dos de platino a través de la Recording Industry Association of America.

Eilish cantó el tema de James Bond para No Time To Die, que también se convirtió en su primer sencillo número uno en el Reino Unido.

Billie nació y se crió en el área de Highland Park de Los Ángeles y comenzó a cantar a una edad temprana gracias en parte a sus padres Maggie Baird y Patrick O'Connell, quienes apoyaron su interés en la industria del entretenimiento.