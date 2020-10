Billie Eilish ofrece importante mensaje en su concierto digital “Where Do We Go?”/Foto: Music Feeds

“En cuarentena, me di cuenta de que el escenario es el único lugar en el que me siento como yo misma”, dijo Billie Eilish, a los 55 minutos de su primer concierto desde que la pandemia de coronavirus la llevó a “Where Do we Go?” la gira mundial se detuvo abruptamente.

Sus palabras podrían estar llegando a miles de sus fieles fanáticos en este momento, pero, donde el intercambio entre canciones generalmente se encuentra con un muro de ruido y vítores, hay silencio.

Billie decidió otorgarles un concierto vía streaming a sus fans, donde presentó sus más grandes éxitos hasta el momento/Foto: NME

Nuestra nueva realidad de conciertos en línea sigue discordante siete meses en cuarentena, donde una vez reinó el caos eufórico. Sin embargo, en esta transmisión única, Eilish hace todo lo posible para, si no llevarnos de regreso a antes, mostrarnos otro mundo.

Su concierto virtual (que dirigió de manera co-creativa) no es la primera vez este año que los artistas han adoptado la tecnología XR (también conocida como realidad extendida) que empuja los límites para elevar las cosas desde simples configuraciones de estudio, pero con colores llamativos y paisaje inventivo, ella lo hace exclusivamente suyo.

Así fue el concierto virtual de Billie Eilish

Después de un pre-show de preguntas de trivia que realmente ponen a prueba su conocimiento de stan (¿cuántos años tenía Billie cuando se tiñó el cabello por primera vez?), mensajes para que los fanáticos de EE. UU. Salgan y voten, y apariciones especiales de invitados como Lizzo, Steve Carell y más, comienza la extravagancia de Eilish.

Las pantallas rodean el espacio que ella, su hermano Finneas y el baterista Andrew Marshall ocupan frente a las cámaras, uniformemente bañados en rojo.

A medida que crece el ritmo oscuro y salteante de 'Bury A Friend', el tono pulsa: rojo, negro, rojo, negro. Hasta ahora, algo que podrías imaginarte sucediendo en un show de IRL.

Sin embargo, para cuando estamos en lo más profundo de la segunda canción 'You Should See Me In A Crown', las cosas han cambiado. Si la araña que se arrastra por la boca de la cantante en el video vertical de la pista te dio escalofríos, el arácnido gigantesco que pisa fuerte detrás de ella hará que tu piel se erice.

Obviamente no es real, pero sus piernas de gran tamaño que se arquean sobre los músicos mientras tocan tienen una forma desconcertante sobre ellos.

Más tarde, 'ilomilo' sumerge a la adolescente y su banda en un mundo submarino y amenaza con darle un giro moderno a la leyenda urbana de los cinéfilos que piensan que un tren les saldrá de la pantalla.

Todo está bien con peces y otras criaturas marinas que pasan a la deriva mientras Eilish canta sobre una melodía centelleante, hasta que un par de mandíbulas blancas luminiscentes y afiladas aparecen en la distancia y se dirigen directamente hacia la cámara.

Se ensanchan a medida que el tiburón digital se acerca a la estrella y se cierra una vez que está en la caverna de su boca.

No todo está diseñado para asustarte. Para la bonita 'I Love You', Eilish y su hermano se sientan en taburetes, rodeados de estrellas y la luna, y la pequeña sección del escenario que habitan se transforma en un pedestal muy por encima del suelo.

La obra de arte del reciente sencillo 'My Future' también se recrea, transformándose de colores apagados en tonos exuberantes y brillantes al final de la canción.

En 'Everything I Wanted', los fanáticos que ven desde casa son transmitidos a las pantallas, lo que permite que la audiencia y la cantante se reúnan de alguna forma una vez más.

Los conciertos en línea pueden ser emocionantes debido a las infinitas posibilidades de la tecnología, pero su desventaja es que el simple arte de la interpretación a menudo se pasa por alto en favor de un enfoque en la ostentación.

Sería una pena que la conversación en torno a este show se centrara únicamente en los efectos visuales, aunque es difícil sentir la energía de Eilish de la misma manera que lo sentirías cuando estás en el mismo lugar que ella, incluso a través de la pantalla puedes sentir la atracción magnética de su presencia en el escenario.

Su voz es impecable en todo momento, ya sea que se burle en voz baja del icónico golpe de 'Bad Guy' o clava los elegantes gritos del tema de Bond 'No Time To Die'.

Debe parecer extraño tratar de conducir a una multitud que no puedes ver, pero ella también hace todo lo posible en ese sentido, ordenando a todos que "aplaudan desde casa" en 'Bury A Friend' y agitando un brazo sobre su cabeza para 'Ocean Eyes'.

Si hay un tema suelto y predominante de la noche, es el de poseer tu poder y usar tu voz. Desde el pre-show hasta casi los últimos sentimientos que comparte Eilish, se pone urgencia en el mensaje a votar.

Incluso cuando es sutil, está ahí, como en 'Todas las chicas buenas van al infierno', que se combina con imágenes de ballenas varadas, océanos de basura e incendios forestales devastadores.

"Una vez que las aguas comienzan a subir / Y el cielo se pierde de vista", canta Eilish en el coro, sus palabras actúan como una advertencia de lo que nos espera si no luchamos por el cambio. Cuando termina la canción, la pantalla cambia a negro, con las palabras: “NO HAY MÚSICA EN UN PLANETA MUERTO”.

Antes de su última oportunidad de sentirse como ella misma por ahora, Eilish tiene un mensaje: "Si votamos por el hombre naranja, tal vez podamos volver a vernos". Puede ser frustrante escuchar a aquellos que no tienen la edad suficiente para votar o que no tienen voz en la política estadounidense, pero ella tiene otras palabras que también son relevantes para todos: "No des la vida por sentado".

Tan brillante como fue esta transmisión en vivo, sería genial si las únicas pantallas en nuestra visión fueran grandes a ambos lados del escenario de la arena. Cuando llegue ese día, puedes contar con ella para montar un espectáculo que te recordará lo afortunados que somos de estar vivos en su época. Billie Eilish cantó:

‘Bury A Friend’

‘You Should See Me In A Crown’

‘My Strange Addiction’

‘Ocean Eyes’

‘Xanny’

‘I Love You’

‘ilomilo’

‘No Time To Die’

‘When The Party’s Over’

‘All The Good Girls Go To Hell’

‘Everything I Wanted’

‘My Future’

‘Bad Guy’

¿Viste el primer concierto virtual en vivo de la cantante?, ¿Crees que el mensaje político de Billie fue importante?