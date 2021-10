Billie Eilish no siguió el protocolo cuando conoció a la realeza británica

Billie Eilish se sinceró sobre el día en el que conoció a algunos miembros de la realeza británica, y cómo olvidó la mayoría de los protocolos que debía seguir. La estadounidense de 19 años detalló cómo fue su encuentro con el príncipe Carlos de Gales, su esposa Camila y los duques de Cambridge.

La cantante asistió el mes pasado al estreno de la más reciente película de James Bond, “No Time To Die” en Londres. Por lo cual, Billie y su hermano Finneas tuvieron la oportunidad de vivir un breve encuentro con el príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles Camila, junto al príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge Catalina.

Sin embargo, Billie Eilish que cantó el tema principal de “No Time To Die”, confesó en una entrevista con “Jimmy Kimmel Live” que al conocer a los “royals” no logró seguir todo el protocolo que le dijeron.

Billie Eilish asegura que la familia real fue amable y divertida

Billie y Finneas tuvieron una pequeña plática con el príncipe Guillermo (William)/Foto: Style Caster

Cuando Jimmy Kimmel le preguntó a Billie si le había leído las reglas que debía seguir para conocer a la familia real británica ella expresó: “Oh, sí, había toda una lista de cosas (protocolo)”.

La joven cantante dijo que los "royals" se portaron muy bien con ella/Foto: Hola

Pero aunque intentó seguir el protocolo, Eilish no logró recordar todo lo que debía hacer, sin embargo, aseguró que cada uno de los miembros de la realeza fueron amables con ella y su hermano: “Lo intenté. Lo estaba planeando y eran tan normales. Como si fueran simples, no me hicieron decir, ‘oh, tengo miedo, no puedo hablar con ellos’”.

“Eran como muy cuestionados... Como si simplemente tuvieran todas estas preguntas para mí… fueron muy amables, divertidos y dulces. No sé, no me puedo quejar. Fue increíble”, declaró Billie Eilish quien ha ganado seis Grammys en su corta carrera, como te hemos dicho en La Verdad Noticias.

Billie Eilish quiere incursionar en el cine

En su entrevista, la cantante de “Bad Guy” también mencionó que le gustaría incursionar en el cine, aunque no como actriz. “Me encanta, como la cinematografía es realmente algo que admiro. No necesariamente querría actuar y esas cosas”, dijo.

“Quiero decir, si aparece algo que se sienta bien, entonces sí. Solía querer hacer una película realmente mala, como si eso fuera algo que estaba planeando hacer, y simplemente, quién sabe”, detalló Billie Eilish, por lo que posiblemente en el futuro podría producir o dirigir un filme.

