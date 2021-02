¡Billie Eilish no se aguantó! Esto es lo que hizo después de ver su documental

Billie Eilish se ha vuelto una de las cantantes más famosas del momento, por lo que el documental de su vida es uno de los estrenos más esperados por los fans de Bad Guy.

La famosa cantante de Everything I wanted ha sorprendido a las redes sociales después de compartir su tierna reacción al ver su próximo documental por primera vez, ¡no podrás creer lo que pasó!.

La vida y carrera de la estrella del pop adolescente hasta ahora se abrirá a sus fanáticos a finales de este mes con la llegada del documental de Apple TV + The World's A Little Blurry.

En un nuevo clip que promociona la próxima el documental, el cual se ha hecho viral, Eilish habló sobre la experiencia de verlo por primera vez. "Estábamos en mi sala de estar", dijo.

¿De qué trata el documental de Billie Eilish?

Como te informamos en La Verdad Noticias, el documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” presenta videos caseros de la infancia de la cantante, sus momentos de lucha y su vida rumbo al éxito.

El documental de Eilish está programado para debutar en febrero de 2021, se enfoca en el proceso tras su exitoso álbum debut, When We Fall Asleep Where Do We Go?.

"Yo estaba como, 'Nop, nadie tiene permitido verlo, ni mi familia, nadie puede verlo hasta que yo lo haya visto, porque sabía que había algunas cosas allí que me iban a mortificar", aseguró.

El documental será estrenado el 26 de febrero.

“Mierda pasó. Tuve dolor de estómago todo el día, pero lloré de alegría por mucho. Nunca hubiera pensado que alguien podría capturar exactamente lo que estaba sucediendo de una manera tan hermosa e íntima".

The World's A Little Blurry fue dirigida por RJ Cutler y se estrenará en Apple TV + el 26 de febrero. El mes pasado, la estrella del pop habló sobre la realización de la película y dijo que realmente se trata de su vida.

“Estaba pasando por un infierno en ciertas partes de mi vida y no tenía idea de que alguien lo estuviera viendo. El hecho de que tengan metraje y puedas ver mis emociones", aseguró.

¡Familia de artistas! Papás de Billie Eilish formaron parte de la canción con Rosalía

A Billie Eilish le encanta ser exitosa junto a su familia, ya sabemos que la colaboración con su hermano, Finneas O’Connell, batió récords con su éxito album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?”.

Pero para su último proyecto, Billie se acercó a otros miembros de su árbol genealógico en busca de un poco de ayuda. Esta vez, recurrió a su mamá y papá en busca de inspiración de composición.

El 21 de enero, la cantante de 19 años le contó a Apple Music sobre su experiencia de co-escribir su nueva canción "Lo Vas A Olvidar" con Rosalía durante el año pasado.

Eilish reveló que sus propios padres la ayudaron a terminar el último verso: "Los dos, todos, incluidos mi papá y mi mamá, decían, '¿Y si fuera como ...? Todos estábamos dando ideas”.

¿Por qué dicen que la música Billie Eilish es controvertida?

Todo el mundo tiene algo que decir sobre la malhumorada sensación adolescente Billie Eilish. Mientras que The New Yorker la declaró "la cara cambiante del pop" y elogió su estilo vanguardista y su lirismo.

¿Quién es Billie y por qué se ha convertido en el modelo de la Generación Z? Irrumpiendo en la escena musical en 2016, publicó la canción "Ocean Eyes" para su maestra de baile.

Su hermano coproductor, Finneas O'Connell, con el que ha logrado muchos éxitos años después, la llamó un día para decirle: "¡Amiga! Nuestra canción recibió mil reproducciones".

A partir de ahí, el ascenso a la fama de Billie Eilish simplemente pareció crecer como una bola de nieve debido a sus letras, show y personalidad que enamoró a los jóvenes.

Billie Eilish fue acusada de queerbaiting

A pesar de que se ha vuelto una de las cantantes más famosas del momento, Billie Eilish no se ha salvado de ser criticada fuertemente por las redes sociales debido a su polémica música y su forma de vestir.

Cuando la famosa cantante Billie Eilish lanzó "Wish you were gay" en 2019, varios de sus fanáticos LGBTQ + estaban extasiados y se preguntaron si la cantante acababa de salir del armario.

La cantante de Bad Guy ha sido criticada por sus exuberantes curvas.

Luego, los oyentes se tomaron el tiempo para prestar atención a la letra, que contaba una historia diferente, por lo que las redes sociales no perdieron la oportunidad de atacar fuertemente.

Criticaron las líneas como "para salvar mi orgullo”, “para dar una explicación a tu falta de interés”, “no digas que no soy tu tipo”, “solo di que no soy tu orientación sexual preferida".

Consciente de la reacción violenta, Eilish dijo: "Quiero ser muy clara, no se supone que sea un insulto. Siento que se ha malinterpretado un poco. Intenté con todas mis fuerzas que no fuera ofensivo”.

