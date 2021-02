Billie Eilish no sabía quién era Orlando Bloom cuando Katy Perry los presentó

El nuevo documental de Billie Eilis, que se ha vuelto muy famoso en redes sociales, incluye cameos sorpresa de Katy Perry y Orlando Bloom, aunque la famosa cantante de cabello verde en realidad no reconoció al icónico actor de "El señor de los anillos".

"Billie Eilish: The World's a Little Blurry" narra el vertiginoso ascenso de Eilish al estrellato, que finaliza con su histórico triunfo en los Premios Grammy 2020.

Aproximadamente a la mitad del documental, Eilish hace su debut en Coachella en 2019. Pero antes de subir al escenario, la madre de la adolescente dice que Katy Perry quiere volver al backstage y saludar. Luego se muestra a la cantante saludando y abrazando a Perry, quien le presenta a Bloom, refiriéndose a él como "mi prometido”.

¿Orlando Bloom si conocía a Billie Eilish?

Billie Eilish pensó que el prometido de Katy Perry era un total desconocido.

Bloom le da a Eilish un gran abrazo y se entusiasma con su canción "Bad Guy". En la siguiente escena, después de que la pareja se fue, se muestra al hermano de Eilish, Finneas O'Connell, imitando el acento de Bloom mientras cantaba las alabanzas de su hermana. Eilish pregunta simplemente: "¿Quién era ese?”; Orlando Bloom", responde O'Connell. "Interpretó a Will Turner en 'Piratas del Caribe'".

"¿Ese tipo?" Eilish exclama. "¿Ese era él? ¡De ninguna manera! ¡Tráelo de vuelta! Quiero verlo de nuevo. ¡Me besó en la mejilla!”. “No sabía que era él", agrega después de mirar fotos de Bloom como Will Turner. "Pensé que era solo un tipo que Katy Perry conoció".

Justo antes de que Eilish actúe, el actor reaparece detrás del escenario para darle más abrazos y besos. "Este es el universo que te abraza", dice. "Te estoy dando tanto amor y luz ahora mismo".

Hermano de Billie Eilish la ataca por no conocer quién es Orlando Bloom

Hermano de Billie Eilish se ha vuelto parte importante de su carrera.

"Ni siquiera lo entiendes, mi yo de 9 años, hermano", responde Eilish. "¡Eres el mejor, ni siquiera lo sé! Oh mi señor. Gracias por todo lo que haces." Mientras se aleja, Eilish le dice a la cámara: "Ahora lo sé".

La alegre secuencia se produce en medio de una película bastante pesada, en la que Eilish se enfrenta a todo, desde la ansiedad por el desempeño y las estresantes sesiones de composición de canciones hasta la depresión clínica, la angustia y el síndrome de Tourette, todo mientras se ve envuelta en un centro de atención cada vez más brillante.

"No puedo tener un momento", le dice a su madre más tarde, después de un encuentro y saludo particularmente agotador. "No puedo tener un momento en el que piense, '¿Sabes qué? No quiero hacer esto'. Ni uno." "No quiero que nadie que sepa quién soy y sea fanático, o conozca a un fan, me vea en una situación incómoda. Es vergonzoso. Y tengo que seguir sonriendo, y si no lo hago, luego me odian y piensan que soy horrible. Eso no es justo".

Billie Eilish tiene mucho en común con Britney Spears y su documental lo revela

En una escena típica de Billie Eilish: The World's a Little Blurry, la protagonista del documental está en el patio trasero, rodeada de su familia, ocupada filmando bocetos preliminares de escenas para mostrarle a su equipo de video lo que quiere de su próximo video musical. La madre de Eilish interpreta el papel de Billie, sentada en una mesa en ángulo preciso y fingiendo beber de un vaso. “No hagas zoom”, ordena Eilish al equipo de video desde detrás de la lente. "No hagas nada como lo hacen estos malditos cineastas". En la grabación del video real, para su canción When the Party's Over, Eilish le dice a su madre y gerente que ella misma estará dirigiendo el resto de sus videos.

Desde lo profesional, autoflagelarse en sus shows en vivo, hasta lo personal, maltrato por parte de un novio, Eilish se lo toma todo con calma. La película argumenta implícitamente que esta autonomía es la razón por la que ella es tan famosa como ella. Hace una comparación seductora con Framing Britney Spears, el documental reciente sobre la lucha del ícono del milenio del pop por el control más básico sobre su vida. Es probable que el control de Eilish se considere una conclusión ordenada de la era Britney: "Mira cómo han cambiado las cosas para mejor para las mujeres en el pop", pero podría decirse que es el comienzo de una época diferente de fama, una con sus propias presiones aplastantes.

Billie Eilish y su “problemático” camino a la cima del éxito

Billie Eilish ha dicho abiertamente que tiene problemas mentales.

The World's a Little Blurry contrasta los primeros años de Eilish en el centro de atención con los de Justin Bieber. Su viaje de fanático de 12 años y artista adorado a una nueva superestrella y mentor quemado por la fama es una parte dinámica y conmovedora de la película: la madre de Eilish se conmueve hasta las lágrimas por el Bieber "realmente triste" que no tiene a su hija Sistema de apoyo familiar omnipresente. Katy Perry también aparece para ofrecer a Eilish tutoría en el "viaje extraño" de la fama del pop, otro guiño al linaje de estrellas del pop estadounidenses aparentemente destinadas a alcanzar su punto máximo y colapsar.

De lo contrario, la película es en gran parte doméstica. La madre de Eilish siempre la está vigilando, a menudo llena de preocupación y admiración. Su padre, el héroe olvidado con sus trajes modernos y su tranquila sabiduría, la adora, es la antítesis obvia de Jamie Spears, el hombre detrás de la tutela de Britney. El único antagonista inmediato de Eilish es su amoroso hermano compositor y productor, Finneas, quien dice que tiene que engañarla para que escriba canciones populares, canciones que teme escribir porque con la popularidad viene del odio.

Con este apoyo emocional, además de una mayor conciencia pública sobre la salud mental, Eilish puede ser sincera sobre los altibajos de su vida de una manera que la libera de las expectativas de perfección que allanaron el camino para las caídas en desgracia de Spears y Bieber. Esa transparencia, del tipo que muchas estrellas jóvenes realizan de forma natural o deliberada en las redes sociales, es otra forma en que Eilish puede mantener el control. Pero tiene su propio costo, lo que la obliga a considerar su marca no solo en el mundo real y en los tabloides, sino también en línea, entre sus compañeros, fanáticos y trolls.

Eilish dudó en seguir sus sueños de convertirse una cantante famosa

Billie Eilish se volvió un guía para los jovenes.

“No puedo tener un momento en el que diga 'No quiero hacer esto'”, le dice Eilish a su equipo, después de que alguien escribe un comentario en Instagram diciendo que fue grosera en su encuentro y saludo. "Tengo que seguir sonriendo y si no lo hago, me odian y piensan que soy horrible". Momentos antes, vimos a una Eilish exhausta y desorientada que repetidamente volvía a una llamada con gente de la industria y sus hijos. Aunque su madre se apresura a reconocer que le fallaron esa noche, el hecho permanece: Eilish es castigada, y rápidamente, por no ser perfecta. Las preguntas quedan en el aire: ¿hasta dónde se difundirá esta negatividad y cuáles serán las repercusiones?.

El álbum debut de Eilish la convirtió en la primera artista nacida en el siglo XXI en tener un disco número uno en Estados Unidos. No hay precedentes para ella como la primera superestrella del pop nativo digital. Es posible que sus luchas por el control no tengan su origen en la lucha contra los fantasmas de la industria discográfica, sino en la ansiedad persistente y la conciencia del abuso en línea y el estrés constante por ser mal interpretado. The World's a Little Blurry dura 150 minutos, Eilish está atrapada entre no poder escapar de la documentación y ser la única forma en que sabe cómo vivir y trabajar. En ese sentido, poco ha cambiado. A pesar de la estabilidad y la autodirección de Eilish, el escrutinio inalterado de las mujeres jóvenes significa que enfrenta la misma situación general que Spears.

Y el control y la transparencia radical solo pueden hacer mucho. Cuando alguien del sello de Eilish pregunta si es prudente que la cantante adopte una posición antidrogas vocal, en caso de que experimente cuando sea mayor y sea "arrastrada", la madre de Eilish rechaza: mantenerse fiel a lo que es Billie. ahora mismo debería ser suficiente. Eilish responde: “Bueno, aunque tiene razón. Ella tiene un punto ". Sabe que no es suficiente que las superestrellas jóvenes parezcan vivir auténticamente en el presente. También tienen que trabajar con cinco años de anticipación, evaluando el riesgo de un futuro desconocido y potencialmente hostil.

Cosas que aprendimos del documental de Billie Eilish

Billie Eilish puede que solo tenga 19 años, pero su primer documental dura más de dos horas. La primera mitad se centra en todo antes de que Eilish lanzara su álbum debut que batió récords, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, mientras que todo después del intermedio muestra cómo su vida personal y profesional se volvió aún más loca después de su lanzamiento.

El hilo conductor de todo esto es que, a pesar del largo tiempo de ejecución que pasa volando, no hay una trama forzada o que empuje la agenda: la película se centra en el drama construido para ser un adolescente, superestrella o no. Desde capturar la relación previamente privada de Eilish y su final, hasta ver a su madre, Maggie, arrojar el atuendo Louis Vuitton personalizado de su hija en su lavadora al aire libre el día después de que salió el álbum de Billie, la película está repleta de los momentos más humanizadores de lo que ha sido. un torbellino de unos años para la artista y su familia.

Quizás la mejor parte, sin embargo, es que en lugar de pasar por alto algunos de los momentos más dolorosos, literalmente, como el momento en que Eilish se torció el tobillo a los pocos segundos de comenzar un concierto en Milán con entradas agotadas hasta el momento en que olvidó las palabras de un canción durante su debut en Coachella: el documental los revela por lo que son.

Al hacerlo, The World's a Little Blurry es un regreso refrescante al documental como un vehículo para la revelación, a diferencia de muchos documentales de celebridades en los últimos tiempos que más se duplican como películas de conciertos o hype-reels. A pesar de la frecuencia con la que Eilish ha hablado sobre su familia, su viaje de salud mental y sus preocupaciones sobre la cultura de la cancelación, la película logra mostrar, no decir, cómo estos temas la han impactado y continúan impactando en ella tanto como adolescente como figura pública. Antes de la llegada del documental el viernes a cines selectos y la transmisión en Apple TV +, aquí están las nueve cosas más sorprendentes que aprendimos.

En un momento, Billie no quería hacer un segundo álbum

La imagen de Billie Eilish fue duramente criticada por los medios.

Mientras muestra el proceso de creación de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la dinámica llena de diversión que se ve a menudo entre ella y Finneas cae momentáneamente a un lado, exponiendo una dinámica más tensa como colaboradores creativos, con Finneas presionando por la estructura y Eilish sintiéndose consumido por la duda. En un momento, Finneas compara las expectativas de gestión de su hermana y su sello, Darkroom/Interscope, con navegar por un campo minado.

Mientras tanto, Eilish dice que odia la fecha límite que le han dado, que resulta ser justo antes de su cumpleaños número 17, ya que introduce más presión. También admite que odia escribir canciones, lo que Finneas cree que se debe a que está "muy despierta" con su personaje en línea y tiene miedo de que cualquier cosa que diga o cree sea odiada. Gran parte de esta conversación se desarrolla casualmente en su cocina, mientras su madre, Maggie, seca los platos cerca.

Billie Eilish siempre ha sido meticulosa con su visión

Billie Eilish se volvió viral tras subir un video en YouTube.

Por ahora, el video musical de Eilish para "When the Party's Over" ha sido visto casi 670 millones de veces en YouTube. Pero antes de que el clip, en el que un líquido negro brota de sus ojos, se hiciera realidad, le ordenó a su madre que actuara exactamente cómo debería ser todo mientras estaba sentada en una mesa en su patio trasero.

Eilish llega a detalles tan específicos, como decirle a su madre de qué mano tomar el vaso, mientras lo captura todo para enviárselo al director de video. Pero una vez en el set, las cosas no funcionan tan bien como se planeó, y al final del rodaje, Eilish le dice al director de la etiqueta Darkroom, Justin Lubliner, "Estoy dirigiendo todos mis videos por mí mismo". Y lo ha hecho, acumulando créditos en los videos musicales de "Xanny", "Everything I Wanted" y "Then I Am".

Mamá de Billie Eilish toma un papel importante en su carrera

Maggie pregunta: “¿Te estás volviendo tan melancólica?, ¿Estás hablando en serio de saltar desde el techo?" a lo que Eilish razona que es mejor tener la música y la composición como su salida, decirlo a través de esta canción que actuar en consecuencia. Más tarde, mientras se habla de la canción antidrogas "Xanny", en la que Chelsea Dodson (contenido creativo) de Interscope señala la posible reacción en el futuro si Eilish alguna vez cambia de postura, Maggie responde: "Tienes todo un ejército de personas que te ayudan a no destruir tu vida como la gente lo ha hecho antes que tú".

En otra parte, Maggie reconoce: "Es un momento difícil para los adolescentes, hay mucho de qué estar deprimido en este momento", citando todo, desde tener padres que vivieron la recesión, viviendo en una cultura con una epidemia de opioides y drogas, ante la posible destrucción del planeta, y un clima político y racista intenso. “La gente dice, 'la música de Billie Eilish es deprimente'”, dice. "Es como, no, los niños están deprimidos".

Relación de Billie Eilish se desmoronó mientras su carrera se disparaba

Billie Eilish salió por varios meses con el rapero Q.

A lo largo del documento, los fanáticos reciben una mirada más cercana y personal a la relación pasada de Eilish con Q, quien se muestra en momentos importantes de la vida como el cumpleaños número 17 de Eilish y su debut en Coachella. Antes de que ella suba al escenario, se la ve ayudando a seleccionar un atuendo y sugerir peinados mientras ella le canta en su tráiler, mientras tanto, una tensa Maggie observa desde la puerta, estresada por el tiempo.

En otra parte, se escucha a Eilish y Q decir "Te amo" en llamadas telefónicas y hacer planes semi-firmes, la mayoría de los cuales parecen dejar a Eilish queriendo más de él. Él no se encuentra por ningún lado después de su set de Coachella, durante el cual estuvo conectada al oxígeno después de su fin de semana un concierto, sintiéndose menos que emocionada con cómo fue el programa, y ella revela más tarde que intentó que él fuera a terapia.

Justin Bieber quería estar en el debut de Billie Eilish

Billie Eilish fue fan de Justin Bieber durante su infancia.

El fanatismo acérrimo de Eilish por Bieber no es ningún secreto. Y aunque su participación en el remix de "Bad Guy" cumplió sus más locas esperanzas y sueños de infancia, resulta que Bieber sugirió por primera vez ser invitado en su álbum debut. Durante una llamada con Lubliner, el director de la discográfica le dice a Eilish: "Justin se está volviendo loco contigo en este momento". Ella pregunta cómo debería responder a un DM de la estrella del pop que decía: "Quiero estar en tu álbum", que en ese momento saldría en solo tres días. Lubliner le pregunta si le gustaría hacer una nueva canción con él después del lanzamiento del álbum, y ella dice con una sonrisa nerviosa que no quiere trabajar con él (debido a los nervios).

En cambio, sugieren un remix de "Bad Guy", y Eilish dice que se emocionará si todo lo que canta es la palabra "poop". Poco después, ella y Bieber se conocieron por primera vez durante el segundo fin de semana de Coachella. Mientras estaba de vuelta en el hotel, Eilish leyó un nuevo mensaje de él en voz alta a su familia (se puede ver a su padre con una camisa de Phoebe Bridgers). "Llevas un llamado pesado", decía.

Eilish y Bieber hicieron FaceTime en la noche de los Grammys

Billie Eilish hizo historia en los Grammys 2020.

Bieber también hizo FaceTime a Eilish luego de su histórica barrida en los Cuatro Grandes de los Grammy (se convirtió en la artista más joven y la primera mujer en ganar las cuatro categorías generales en una noche). “Responde”, le ordenó alguien mientras Eilish gritaba ante la llamada. Cuando la cara de Bieber aparece en la pantalla de su teléfono, dice: "Estoy orgulloso de ti". Luego pide hablar con Finneas, quien le grita que no tiene pantalones, a lo que su hermana responde: "¡Pero es Justin Bieber!".

Después de que Eilish se torciera el tobillo durante su show en Milán, su madre refuerza la idea de que tiene que fortalecer su cuerpo todos los días para mantenerse al día con las demandas de actuaciones tan energéticas noche tras noche. “Estamos tratando de curar tu cuerpo”, dice ella, a lo que Eilish responde: “Mi cuerpo siempre se romperá, incluso si lo curamos. Cuando algo se rompe varias veces, se rompe". Poco después se le muestra hojeando un viejo diario, en el que escribió: "Esta hoja puede hacer tanto, tanto poder en mis manos, pero ¿qué tan profundo voy?".

Eilish dice que esa página fue el pico de su depresión, cuando tenía 14 o 15 años, recordando cómo tenía navajas de afeitar y tiritas escondidas en su habitación. Al principio de la película, días después de que Eilish y Bieber se conocieron en Coachella, Maggie recordó lo obsesionado que estaba Eilish con él mientras crecía. “Simplemente ha pasado por mucho”, dice ella. “Sinceramente, no sé cómo un artista de cualquier edad con este tipo de trayectoria lo está haciendo sin un padre, sin alguien que te quiera más que a la vida misma y haría cualquier cosa por ti. No puedes pagarle a alguien para que haga eso".

