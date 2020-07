Billie Eilish no sabía que “Picture To Burn” era una canción de Taylor Swift/Foto: Cusica Plus y Forbes Colombia

Billie Eilish reveló que era una gran fan del tema "Picture to Burn" de Taylor Swift cuando era una niña pequeña, pero hasta este año, no tenía idea de que era una canción del catálogo de Swift.

La cantante puso la canción en la lista de reproducción del último episodio de "Me and Dad Radio", el programa de Apple Music que graba con su padre, Patrick O'Connell. "Picture to Burn" fue lanzado como sencillo en 2008, después de aparecer en el álbum debut de Swift en el país en 2006, antes de su incursión en el estrellato pop.

"Solía amar esta canción cuando tenía 4 años, no, probablemente mayor que eso. Probablemente como 6", compartió Eilish.

"Taylor Swift tenía estas maravillosas canciones cruzadas de country-pop que tenían grandes historias que contar", señaló su padre, mientras Billie cantaba suavemente el coro de otro éxito de Swift, "Love Story".

"Es una locura. Es muy rural", dijo Eilish. "Cuando lo escucho ahora, estoy como, wow. No me di cuenta totalmente de cómo era el país. Pero en ese momento me encantó esta canción porque pensé que era muy mala (ruda). Pensé que era genial y es decir, me encantó".

Billie Eilish era fan de Taylor Swift

Pero luego admitió: "En realidad, no sabía que era Taylor Swift hasta este año". Eilish no solo no sabía que Taylor Swift cantaba "Picture to Burn", sino que la joven futura estrella de la música ni siquiera entendía de qué estaba cantando Swift.

"No entendí en absoluto lo que significaba una 'imagen para quemar'", admitió. "La única palabra de 'quemar' que conocía, que pensé que quería decir, era como cuando quemas un CD".

Billboard nombró en 2019 a Taylor como la artista de la década, mientras que Billie recibió el título de la artista del año; ambas son las personas más jóvenes en ganar un premio Grammy por álbum del año/Foto: Pinterest

También te puede interesar: Billie Eilish:15 imágenes que debes ver si eres fan

Al momento de estrenar ese tema Taylor tenía 18 años, la misma edad que actualmente tiene Billie. Escucha lo que Eilish dijo sobre la clásica canción de Swift a continuación y escuche el último episodio en Apple Music.