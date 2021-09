Billie Eilish no logra entender por qué tiene tanto fans

Apenas hace unos años Billie Eilish era una adolescente desconocida para el mundo, sin embargo hace dos años su carrera musical despegó con gran éxito y ahora ella tiene millones de seguidores convirtiéndose en un fenómeno de la música pop.

Hace unas semanas fue lanzado su segundo trabajo discográfico “Happier Than Ever” el cual en poco tiempo vendió un millón de copias, lo que ha demostrado una vez más que su carrera musical se ha consolidado.

Pese al éxito obtenido la joven cantante de 19 años aún se sorprende por la cantidad de fans que tiene. Al parecer ella aun no logra asimilar el peso que tiene su música en un sector tan competitivo, pues incluso se ha revelado que encabeza la lista de los artistas más escuchados en el baño.

No se acostumbra a tener seguidores

La cantante ha alcanzado grandes éxitos y premios

La joven aún no se acostumbra a tener tantos seguidores, pues asegura que hace un tiempo era una adolescente desconocida, quien tenía a sus propios ídolos a quien admirar, sin darse cuenta que ella se ha convertido en uno para sus fans.

“Me resulta muy extraño tener fans, la verdad, y creo que eso se debe a que hace nada yo era uno de ellos y, de repente, la gente empezó a mirarme como si yo estuviera en un pedestal. Me sigue pareciendo muy raro porque sigo sintiendo que soy una 'don nadie'" indicó la cantante durante el programa Drew Barrymore.

La joven artista indicó que en ocasiones le parecen abrumadoras las muestras de cariño de sus seguidores, pues asegura que no es diferente a sus fans y que no hay ningún motivo para que la adoren a esos niveles.

"Solo hago música y estos chicos y chicas que me escuchan... Es que soy como ellos y me siento identificada con ellos y siempre tendrán mi apoyo. Pero que sean mis fans no hace que sean inferiores a mí o a cualquier otra persona, ¿sabes?” indicó la artista.

¿Qué idiomas habla Billie Eilish?

La cantante Billie Eilish es estadounidense de nacimiento por tanto habla inglés, sin embargo en más de una ocasión ha demostrado que no es ajena al español, pues si bien no habla este idioma se ha atrevido a cantar en español en más de una ocasión, un ejemplo de ello es el tema “Lo vas a olvidar” una colaboración que realizó con Rosalía.

