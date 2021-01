¡Billie Eilish muestra la mayoría de los premios recibidos en 2020!

Billie Eilish se ha convertido en un nombre común en la industria musical. Pocos radioescuchas no han escuchado su canción "Bad Guy" o al menos no se han familiarizado con sus logros como intérprete.

A la edad de 18 años, Eilish vive de una ola de popularidad que se ha extendido por el mercado internacional de la música. De hecho, la joven artista publicó recientemente una foto en Instagram que revela que se ha convertido en la artista femenina más premiada de 2020.

Como influencer, también ha tenido un éxito masivo con más de 73 millones de seguidores en Instagram, lo que esencialmente garantiza el éxito de sus próximos esfuerzos musicales en cualquier participación simulada.

Eilish es la artista femenina más premiada de 2020

Aunque no es del todo una idea nueva, la aparición pública de Billie Eilish se ha convertido prácticamente en una leyenda urbana en este momento. Cabe mencionar que la cantante de "Therefore I Am" también es la principal impulsora de una imagen corporal positiva.

La ironía (y la belleza poética) de la apariencia de Billie radica en el hecho de que se ha hecho famosa por su ropa holgada y su cabello verde neón. Sin embargo, su ropa e imagen pública no son las únicas cosas que están ganando reconocimiento.

Billie Eilish presume sus premios en Instagram

La publicación de los premios obtenidos en 2020 se realizó en sus Historias de Insta (que caducarán en menos de 24 horas), y se espera que probablemente vuelva a publicar la actualización en su cuenta para que el mundo la vea.

Como mencionamos hace unos días en La Verdad Noticias, los fanáticos han estado ocupados disfrutando de las fotos del reciente viaje de Eilish a las montañas donde su perro Shark ha estado experimentando su primera nevada.

