Billie Eilish mantendrá sus relaciones en privado ¡Por este fuerte motivo!/Foto: Pinterest

Billie Eilish ha demostrado una y otra vez que está marcando su propio camino cuando se trata de música, negocios e incluso amor.

La estrella en ascenso siempre ha expresado su opinión sobre compartir sus pensamientos con el mundo, pero cuando se trata de sus relaciones, no esperes un pase entre bastidores.

La cantante de "Bad Guy" se sentó recientemente para una entrevista con el programa Capital Breakfast con Roman Kemp, y habló sobre por qué es importante para ella mantener las cosas en secreto cuando se trata de su vida romántica.

No es fácil crecer a la vista del público, y Billie está eligiendo guardarse algunas cosas para sí misma y valorar su privacidad.

"Definitivamente quiero mantener [las relaciones] privadas", explicó. "He tenido relaciones y las he mantenido en privado, e incluso las que he tenido; con la pequeña cantidad que he dejado ver al mundo, lo lamento".

Billie también tomó nota de otras celebridades cuando se trata de cómo procede en futuras relaciones. "Pienso en las personas que han hecho públicas sus relaciones", señaló, "y luego se separan y es como, '¿Y si sale mal?'"

El amor platónico de Billie Eilish

Billie siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor y definitivamente se lo ha ganado. No espere escuchar demasiado sobre sus enamoramientos en un futuro cercano, ¡a menos que, por supuesto, esté hablando de su crush Justin Bieber!

Desde niña, Billie ha sido una fiel admiradora del cantante canadiense Justin Bieber, así que él es el "único amor" que la cantante planea que sus fans conozcan, ya que en caso de tener algún romance compartirá la noticia con el público/Foto: Youtube

En un episodio reciente de su programa de radio en Apple Music, Me & Dad Radio, la mamá de Billie, Maggie, reveló que ella y su esposo Patrick consideraron enviarla a terapia por su amor por Bieber. "Estabas sufriendo mucho por Justin Bieber", compartió Maggie. "¡Fue tan intenso, te causó tanto dolor!"

Billie, que no conocía este detalle, respondió: "¡¿Lo hiciste ?! Oh, eso es vergonzoso".

Una de los famosos con los que los fans han relacionado a la cantante de 18 años, es con su colega Khalid, con quien Billie interpretó el tema “Lonely”. ¿Crees que Eilish actualmente tenga novio o alguien con quien esté saliendo?