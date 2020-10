Billie Eilish luce su mayor transformación hasta ahora en "No Time To Die"

Billie Eilish es una de las estrellas del pop más fascinantes del mundo, pero la primera palabra en la que piensas cuando escuchas su nombre probablemente no sea "clásica". Sus canciones más importantes hasta el momento son improvisaciones pop experimentales.

La cantante de 'No Time to Die' ya había demostrado ser capaz de algo más que entusiasmar a sus oyentes mucho antes del lanzamiento de su tema musical de Bond en febrero con 'When The Party's Over' de su álbum debut de 2019. Fue uno de los videos más memorables de la cantante.

Pero la elegancia es un disfraz en el que comenzó a inclinarse más desde que se dio a conocer 'No Time To Die'. En julio, compartió 'My Future', una pista delicada y de jazz que cantó en voz baja. Ahora, Eilish se apega a la sofisticación de las imágenes retrasadas de 'No Time To Die'.

A medida que avanzan sus videos, es menos ambicioso que algunos de sus otros lanzamientos, probablemente limitado por tener que presentar clips de la película a la que pertenece la banda sonora. Pero Eilish fue capaz de brillar, manteniendo sin esfuerzo la atención sobre las tomas intercaladas de Daniel Craig.

Billie Eilish luce espectacular en "No Time To Die"

Agarrando un micrófono retro, la intérprete de "Bad Guy" asume el papel de una cantante moderna, interpretando la emoción en la letra de la canción con miradas intensas a la cámara y expresiones faciales naturales y delicadas. Filmada en blanco y negro, es cinematográfica y equilibrada.

Cuando la pista alcanza su clímax con un grito desgarrador de "No Time To Die", un gráfico de humo enmarca la silueta de la estrella. Es un momento fugaz de drama en un video por lo demás simple, pero sugiere que este es el momento en el que todo se vuelve demasiado para la cantante abatida y el dolor brota de ella.