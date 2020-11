Billie Eilish logra tener MIL MILLONES de reproducciones en "Bad Guy"

Según información que llegó a la redacción de La Verdad Noticias, este miércoles 11 de noviembre, el tema musical “Bad Guy” interpretado por la exitosa cantante, Billie Eilish, ha superado las mil millones de reproducciones en YouTube.

De esta manera la canción se une a la lista de temas en alcanzar dicha cifra, llegando a la marca poco más de un año y medio después del lanzamiento del video.

"Bad Guy" es la primera pista de la famosa cantante de 18 años, en unirse a la prestigiosa lista de videos musicales, mientras que su colaboración "Lovely" con Khalid se queda poco atrás con casi 900 millones de visitas.

Billie Eilish tuvo total éxito con Bad Guy

“Bad Gay” de Billie Eilish

La canción sirvió como uno de los sencillos de Billie Eilish de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Un álbum debut que le dio a la cantante un lugar en la historia de los Grammy. Ganó cinco de sus seis nominaciones a principios de este año, incluidas las cuatro grandes: mejor artista nuevo, álbum, disco y canción del año.

Es la segunda artista en la historia, después del éxito de Christopher Cross en los Grammy de 1981, y la artista más joven en ganar los cuatro premios en un sólo espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR:Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

"Bad Guy" se llevó los premios al récord y la canción del año, por lo que es lógico que la pista haya entrado en los pasillos de élite del club de mil millones de visitas.