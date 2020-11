Billie Eilish logra el MISMO éxito que Britney Spears en el Hot 100

En el Hot 100 de la semana pasada, Billie Eilish debutó con su nuevo sencillo "Therefore I Am" en el puesto 94.

Esa es una posición bastante baja para alguien tan enormemente popular como lo es la cantante adolescente de pop oscuro, pero fue solo el comienzo del corte; en este marco, la melodía se dispara en la cuenta y, al hacerlo, Eilish gana un lugar raro en los libros de historia y se une a un grupo selecto de algunas de las estrellas del pop más exitosas de todos los tiempos.

Esta vez, "Therefore I Am" se dispara del puesto 94 al número 2 en la última edición del Hot 100.

Saltar 92 puntos en un turno es extremadamente raro, y es una ganancia lo suficientemente grande como para ayudar a la famosa cantante a obtener el honor del cuarto salto más grande en el ranking de todos los tiempos.

De acuerdo con una investigación sobre los Hot 100 que se hizo en La Verdad Noticias, solo seis canciones en la historia han aumentado al menos 90 lugares a la vez.

Eso no es muy sorprendente, considerando que una cantidad muy específica de factores deben estar en juego para que una canción tenga la oportunidad de hacerlo, en lugar de simplemente disfrutar de un buen comienzo en el Hot 100 (que ya no es raro en absoluto).

El movimiento hacia adelante más impresionante en la historia del Hot 100 se logró hace poco más de un año cuando Taylor Swift y Brendon Urie "Me!" saltó del n.°100, donde comenzó su viaje, al n.°2, donde se estancó, sin poder convertirse en otro líder para Taylor Swift y el primero para Panic! en el líder de Disco.

El segundo mayor ascenso en el Hot 100 pertenece a "My Life Would Suck Without You", de Kelly Clarkson, que pasó del puesto 97 al número 1 en 2009.

El año anterior, "Womanizer" de Britney Spears salió del No 96 al primer puesto.

Las únicas otras dos pistas que escalan al menos 90 espacios de una semana a otra son "Beautiful Liar" de Beyoncé y Shakira (91 lugares) y "Girls Like You" de Maroon 5 y Cardi B (90 lugares).

"Por lo tanto, yo soy" se lanzó un jueves con horas restantes en una semana de seguimiento, y obtuvo suficientes transmisiones y ventas para convertirse en uno de los 100 cortes más consumidos en el país en ese marco.

Luego, después de que pasó un período de seguimiento completo, el último favorito de los fanáticos de Billie Eilish mejoró en todos los sentidos, y ahora se erige como uno de los sencillos de mayor éxito en los EE.

