Billie Eilish llega a Plaza Sésamo, e interpreta "Happier than ever"

El episodio completo de Plaza Sésamo de Billie Eilish aún no se ha emitido, pero el programa les dio a sus fans, tanto jóvenes como mayores, una idea de qué esperar al compartir un clip de ella interpretando una versión modificada de su éxito Billboard Hot 100 "Happier Than Ever" el martes. (9 de noviembre).

Para la versión de la canción apropiada para los niños, Eilish siguió los pasos de Plaza Sésamo para enseñar a los niños a contar con la ayuda del Conde von Count.

“Cuando cuento contigo / Estoy más feliz que nunca / Los números suenan mucho mejor / Esto es lo que haremos / Vamos, vamos a contar hasta dos / Uno, dos de los suéteres de Burt / Uno, dos cabezas juntas / Vamos, contemos hasta dos ”, Eilish y el Conde se turnan para cantar.

“Happier Than Ever” de Billie Eilish, video en el que venció su mayor miedo ha alcanzado hasta ahora el puesto número 11 en el Billboard Hot 100, mientras que su álbum del mismo nombre pasó sus primeras tres semanas en el número 1 en el Billboard 200.

Billie Eilish en Plaza Sesamo

Eilish es una de las muchas celebridades que aparecen como estrella invitada en la temporada 52 de Plaza Sésamo.

El 4 de noviembre, el programa infantil de larga duración anunció que los músicos Kacey Musgraves, Anderson .Paak y Jon Batiste harán apariciones en el programa, que regresará a HBO Max el jueves. El programa filmó algunos de los próximos episodios en un lugar fuera de su escenario de sonido debido a la pandemia de COVID-19.

"Crear esta temporada de Plaza Sésamo durante la pandemia ha sido una empresa enorme", dijo Ben Lehmann, vicepresidente senior y director de acción en vivo de Sesame Workshop y productor ejecutivo de Plaza Sésamo en un comunicado.

“Así como nuestros personajes resuelven problemas de manera lúdica frente a los desafíos, nosotros también adoptamos un enfoque creativo, encontrando soluciones innovadoras y manteniendo a nuestro elenco y equipo a salvo. Estamos orgullosos de lo que hemos podido producir y agradecemos a nuestros socios de WarnerMedia y PBS por su continuo apoyo a Plaza Sésamo ".

¿Qué te pareció la participación de Billie Eilish en Plaza Sésamo?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.