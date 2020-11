Billie Eilish le cuenta a Steve Carell lo que aprendió de 'The Office'

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish es tan fan de ‘The Office’ que ha visto la serie completa unas 15 veces. La comedia duró nueve temporadas entre 2005 y 2013, por lo que Eilish solo tenía 12 años cuando terminó.

La cantante tuvo la oportunidad de conocer a las estrellas de 'The Office', Steve Carell y Brian Baumgartner, a través de FaceTime para el episodio final del podcast An Oral History of The Office, que se estrenó el 15 de septiembre.

Billie Eilish es muy fan de ‘The Office’

Carell interpretó al manager de Dunder Mifflin, Michael Scott, durante siete temporadas, y Baumgartner interpretó a Kevin. La madre de Billie Eilish, Maggie Baird, intervino en la llamada para decirles a Carell y Baumgartner cómo ve la cantante ‘The Office’.

"Billie ve tu programa todo el tiempo", dijo Baird. “Ver ‘The Office’ en el teléfono es todo lo que ella hace día y noche. Lo siento, no quiero avergonzarte, Billie". La cantante confirmó que conoce el programa tan bien que puede adivinar el capítulo sin ver la pantalla.

'The Office' le enseñó a Billie Eilish casi todo lo que sabe

“No sé si es porque lo he visto tantas veces que ya (me lo sé de memoria). Como dice mi mamá, nunca lo veo en la televisión. Está en mi pequeño teléfono y lo pongo en una mesa mientras limpio mi habitación o en la ducha", dijo la intérprete de ‘Bad Guy’.

Carell bromeó: “Esa es la mejor manera de hacerlo. Solo ponlo y sal de la habitación". Eilish agregó: “A veces solo lo escucho, pero es porque lo he visto tantas veces que puedo imaginar exactamente cuál es la escena. Me aleja de la realidad de mi vida. Es como un espacio seguro, creo".

En el momento en que grabaron el FaceTime, Billie Eilish había visto ‘The Office’ 14 veces. Ella debe haber pasado por la serie al menos otra vez desde entonces, ya que su recuento público es de 15. También les dijo a Carell y Baumgartner que cada vez aprende más de la serie.

“Como me he hecho mayor, obviamente, cada vez que lo veo, entiendo algo nuevo porque comencé a los 12”, dijo Eilish. "Y honestamente, si le preguntas a mis padres, me hace sonar tan jodidamente estúpido, pero la mayoría de las cosas que sé se deben a ‘The Office’".