Billie Eilish lanzará un SEGUNDO disco sólo si sus fans se dejan de BURLAR

Billie Eilish recurrió a las redes sociales el lunes (21 de diciembre) para insinuar qlanzará su segundo álbum, ¡pero sólo si los fanáticos dejan de burlarse de ella por su cabello!

"Está bien, tengo una historia divertida que contarte", dijo Eilish con una sonrisa en sus Historias de Instagram.

"Pero primero, que se jodan chicos. ¡Dejen de burlarse de mí, oh Dios mío! Estoy jodidamente haciendo un álbum para ustedes. ¡No lo publicaré si siguen burlándose de mi cabello! ¡Cállate!!".

Por supuesto, la estrella del pop se apresuró a dejar en claro que su perorata fue muy divertida y que sus fanáticos pueden esperar un gran cambio en sus característicos mechones negros y verde lima muy pronto.

"Lo cambiaré después de que salga el doctor", prometió.

"Será el final de una era. Les daré una nueva era. Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que publicar. De todos modos, no importa. Déjenme en paz. Yo vivo con mi maldito cabello que he tenido durante demasiado tiempo. ¿K? Cállate la boca".

Billie Eilish podía no lanzar su segundo disco

Éxitos de Billie Eilish en el 2020

En el transcurso de 2020, Billie Eilish ha lanzado una serie de nuevos singles, incluido el tema de James Bond "No Time to Die", la balada independiente "My Future" y la despedida de descontento "Therefore I Am".

La semana pasada, la famosa cantante de 19 años lanzó el avance de su próximo documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry, que se estrenará en febrero de 2021 tanto en cines como en Apple TV +.

Dirigida por RJ Cutler, la película detallará el meteórico ascenso de la cantante al estrellato desde la estrella del indie pop hasta el lanzamiento de su exitoso álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y su histórico barrido de los Premios Grammy 2020.

