Billie Eilish lanza video de “No Time to Die” canción para película de James Bond

Billie Eilish ha lanzado el video musical oficial de "No Time To Die", la canción que se usará para la nueva película de James Bond y lo ha hecho antes del estreno de la cinta en los cines el próximo mes.

Eilish lanzó por primera vez la pista de "No Time To Die" en febrero, pero cuando la pandemia del coronavirus se extendió por todo el mundo en marzo, el video musical oficial de la canción se retrasó junto con el estreno en cines de la película No Time To Die. Ahora que finalmente se lanzará James Bond, también llegó el video musical oficial de "No Time To Die".

Billie Eilish escribió la canción para James Bond

La artista de Darkroom / Interscope Records ganadora de cinco premios GRAMMY, Billie Eilish, ha revelado hoy el video musical oficial de 'No Time To Die', la canción original escrita para la película número 25 de James Bond, No Time To Die.

Dirigida por Daniel Kleinman, el video entrelaza imágenes de Billie Eilish con escenas tomadas de la muy esperada película de James Bond.

La canción sale a través de Darkroom / Interscope Records y fue producida por el hermano de Billie; FINNEAS, ganador de varios premios GRAMMY®, junto a Stephen Lipson, con arreglos orquestales de Hans Zimmer y Matt Dunkley, y guitarra de Johnny Marr.

Eilish, de 18 años, es oficialmente la artista más joven de la historia en escribir y grabar un tema musical de James Bond.

Hablando sobre la participación de la cantante Billie Eilish y FINNEAS en la canción principal de la película, los productores de No Time To Die Michael G Wilson y Barbara Broccoli revelaron que:

"Billie y Finneas han escrito una canción increíblemente poderosa y conmovedora para No Time To Die, que ha sido impecablemente diseñada para trabajar dentro de la historia emocional de la película”.

Billie Eilish dijo: "Se siente una locura ser parte de esto en todos los sentidos. Poder componer el tema musical de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor.”

FINNEAS agrega, "escribir el tema principal de una película de Bond es algo con lo que hemos soñado toda nuestra vida. No existe una combinación más icónica de música y cine que Goldfinger y Live and Let Die. Nos sentimos muy afortunados de jugar un pequeño papel en una franquicia tan legendaria, viva 007".

El video musical entrelaza a Billie Eilish con la película de James Bond

El director de la película, Cary Joji Fukunaga, compartió: "Hay pocos elegidos que graban un tema de Bond. Soy un gran admirador de Billie y Finneas. Su integridad creativa y talento son insuperables".

En No Time To Die, Bond dejó el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz es efímera cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda.

La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología.

No Time To Die se estrenará en cines a nivel mundial a partir del 12 de noviembre en el Reino Unido a través de Universal Pictures International y en los EE. UU. El 20 de noviembre, desde MGM a través de su estandarte United Artists Releasing.

Billie Eilish y FINNEAS también se unirán a Daniel Craig para el Día de James Bond con una entrevista y actuación muy especial en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC el lunes 5 de octubre.

James Bond No Time to Die presentará a Ana de Armas, Lashana Lynch y Rami Malek a la franquicia y traerá de regreso a Daniel Craig, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Winshaw, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes.

Los fanáticos de Bond ya han tenido meses para opinar sobre cómo se sienten con la balada inquietante de Eilish: este video es más o menos un acompañamiento visual.

La razón del largo lapso entre el lanzamiento de la pista de audio y el lanzamiento del video es obviamente el deseo del estudio de preservar el secreto en torno a los giros muy publicitados de No Time To Die y guardar el metraje adicional utilizado en el video hasta más cerca del estreno de la película.

El hecho de que el video ya esté disponible muestra que No Time To Die está comprometido con su lanzamiento en noviembre.