Billie Eilish lanza una nueva iniciativa de votación en Instagram (VIDEO)

La cantante Billie Eilish ha lanzado una nueva iniciativa de votación, alentando a los fanáticos a votar en las próximas elecciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se enfrentará cara a cara con el candidato demócrata Joe Biden el próximo mes.

"Desearía no tener que hacer este video", dijo Eilish en una nueva publicación de Instagram anunciando la iniciativa. “Porque realmente me gustaría que me importara un carajo y estaría bien, no tendría que preocuparme por nada de esto”.

“Pero por mucho que no quiero estar involucrada en la política y en esta elección, creo que es increíblemente importante que todos nos involucremos. Incluso si preferimos apuñalarnos en la cara que hablar de ello, tenemos que hablar de ello", mencionó la cantante.

Ella agregó en la leyenda: "Es mucho más fácil que no te importe un carajo, pero hoy no hay excusa para no votar". La iniciativa les pide a los fanáticos que envíen un mensaje de texto con la palabra “BILLIE” al 50409 para averiguar si está registrado para votar y, de no ser así, recibir instrucciones sobre cómo registrarse.

Billie Eilish se une a otros famosos

A principios de este mes, Eilish se unió a personas como Taylor Swift, Quavo y su hermano Finneas para respaldar la campaña 'Just Vote'. Estos artistas ofrecen experiencias y recompensas exclusivas para aquellos que verifican su estado de registro de votantes a través de la iniciativa 'Just Vote'.

Los premios incluyen un disco de vinilo firmado por la intérprete de “Bad Guy”, mientras que Swift está donando una guitarra firmada a un ganador. Frank Ocean también lanzó recientemente su propia iniciativa donde los fanáticos pueden saber si están registrados para votar visitando su sitio web Blonded.