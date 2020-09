Billie Eilish lanza su ukelele personalizado en colaboración con Fender/Foto: NME

¿Sabías que Fender fabrica ukeleles? Ellos hacen y tienen un montón de ellos. Algunos de ellos parecen guitarras eléctricas. Y ahora Fender sale con un ukelele característico de Billie Eilish, como Billie Eilish era el Jimmy Page de pequeños instrumentos de cuerda twee.

Eilish aparentemente ayudó a diseñar su ukelele característico, y así es como Fender describe el instrumento: “Este ukelele de concierto está construido con la parte superior, la parte posterior y los lados de sapeli, con un acabado negro mate con el símbolo 'blohsh’ de Billie”.

"Tan pronto como irrumpió en escena con su sencillo de 2015 'Ocean Eyes', quedó claro que Billie Eilish es una fuerza a tener en cuenta", se lee en un comunicado que anuncia la colaboración.

"En los años posteriores, se ha establecido como un nuevo tipo de ícono de la cultura pop, conquistando las industrias de la moda y la música en sus propios términos. El ascenso meteórico de Billie al estrellato pop comenzó con el ukelele, el primer instrumento que aprendió a tocar. Diseñado en colaboración con Billie Eilish, su Signature Ukulele es un instrumento listo para el escenario que encarna el estilo audaz e inconfundible de Billie".

En sus conciertos, los fans han podido ver y escuchar a Billie tocar este instrumento de cuerdas. Por lo que seguramente más de un seguidor de la cantante querrá obtener este nuevo lanzamiento especial/Foto: Slate & Spirit

El nuevo ukelele de Billie Eilish

También incluye un preamplificador Fishman Kula para aquellos que buscan enchufarlo. En el video de demostración de Fender, Lucy LaForge de Lucy & La Mer, alguien que no es Billie Eilish, habla sobre lo genial que es el ukelele.

Fender ahora sigue los Juegos Olímpicos de Los Ángeles como la última entidad corporativa que evidentemente quiere una parte de Billie Eilish.

El ukelele de Eilish sale hoy y se vende por $300 (6513.68 pesos mexicanos, aproximadamente). Si quieres, puedes pedir el tuyo dando CLICK AQUÍ.

Fender también ofrece tres meses gratis de lecciones de guitarra, bajo o ukelele en línea con su programa Fender Play.

Eilish y su hermano el cantante Finneas recrearon recientemente las oficinas de NPR para dar un giro único al concierto Tiny Desk (At Home), durante el cual interpretaron su último sencillo, "My Future", así como "Everything I Wanted". ¿Comprarías este instrumento diseñado por Billie?