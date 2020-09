Billie Eilish lanza nueva línea de juguetes inspirados en sus videos musicales

Billie Eilish ha lanzado una nueva línea de juguetes y figuritas coleccionables, inspiradas en sus videos musicales "All The Good Girls Go To Hell" y "Bad Guy". Producida en asociación con Playmates Toys y Bravado, la línea llegará al publico en general el próximo mes en el sitio web oficial de Eilish y en Target.com.

La figura coleccionable "All The Good Girls Go To Hell" mide seis pulgadas de alto y cuenta con alas que se pueden colocar y quitar por completo. Inspirada en el look negro azabache que Eilish luce en el video, la figura tiene 18 puntos de articulación y la línea de rímel que corre por la mejilla de la cantante.

Figura "All The Good Girls Go To Hell"

La figura viene en una caja coleccionable que se abre para revelar un diorama y un soporte. Por otra parte la muñeca "Bad Guy" mide 10.5 pulgadas de alto y presenta una escultura realista de Eilish en su icónico suéter amarillo. Aquí hay 14 puntos de articulación, incluido el cabello azul a menudo copiado del cantante.

Al igual que la otra figura, esta viene en una caja que se transforma en un fondo inspirado en el video musical "Bad Guy". La intérprete de "My Future" lanzó las primeras 200 muñecas esta semana exclusivamente en NTWRK, con fanáticos y coleccionistas capaces de obtener una muñeca numerada de edición limitada.

La muñeca "Bad Guy" mide 10.5 pulgadas de alto

Billie Eilish también lanzó un ukelele

Para todos los demás, las muñecas están disponibles para preordenar en Target antes de su fecha de lanzamiento del 15 de octubre. Se espera que el cantante revele más adiciones a la línea de coleccionables en los próximos meses. Los nuevos juguetes vienen de la mano de una nueva colaboración de ukelele que Eilish lanzó con Fender.

El ukelele está envuelto en negro mate, con el símbolo "blohsh" característico de la cantante en el frente. Diseñado por la propia Eilish, el clavijero del ukelele replica la forma icónica del clavijero Fender Telecaster, para un ambiente clásico de rock and roll. El ukelele, por supuesto, es el primer instrumento que Eilish aprendió a tocar.