Billie Eilish lanza "NOT MY RESPONSIBILITY"

La película, que fue realizada por la propia Eilish, se estrenó inicialmente en la primera noche de su gira mundial "Where Do We Go?" En Miami a principios de este año. El recorrido se pospuso luego de las restricciones establecidas debido a la pandemia de coronavirus.

Con música melancólica en el fondo, la película ve a Eilish quitarse el sujetador antes de hundirse en el agua, narrada por Eilish, quien ofrece un fuerte mensaje contra la vergüenza corporal.

"El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?" ella pregunta.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo alaban, otras lo usan para avergonzar a otros, otras lo usan para avergonzarme, pero siento que estás mirando.

"Siempre, y nada de lo que hago pasa desapercibido, así que si bien siento tus miradas, tu desaprobación o tu suspiro de alivio, si viviera de acuerdo con ellos, nunca podría moverme".

Luego pregunta: "¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débiles? Más suave? Taller? ¿Quieres que me calle? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas?"

Mientras se hunde en el agua, Billie Eilish dice: “Decidimos quiénes son. Decidimos lo que valen. Si me pongo más; si me pongo menos, ¿quién decide qué me hace eso? ¿Qué significa eso?

“¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?

A principios de este mes, Eilish anunció que pospondría todas las fechas restantes de la gira mundial "Where Do We Go?". Debía regresar al Reino Unido en julio para una serie de conciertos en la arena.