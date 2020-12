Billie Eilish interpretará "Something" de los Beatles en SiriusXM

En una sesión en vivo exclusiva con Alt Nation de SiriusXM que se emitirá el 3 de diciembre, Billie Eilish interpretará su último sencillo "Therefore I Am" junto con varios éxitos pasados y una versión de "Something" de los Beatles.

La sesión también incluirá una entrevista con la cantante de ‘Bad Guy’ y Finneas, presentada por Jeff Regan de Alt Nation, sobre los próximos proyectos musicales que se grabaron en cuarentena.

La sesión exclusiva y la entrevista se transmitirán el jueves 3 de diciembre a las 5:00 pm ET y PT en Alt Nation a través de las radios SiriusXM (canal 36). El especial también se retransmitirá durante el fin de semana y estará disponible a pedido en la aplicación de SiriusXM.

Como te informamos hace unas semanas en La Verdad Noticias, Billie Eilish interpretó “Therefore I Am” por primera vez en los American Music Awards 2020, donde fue nominada como Artista Social Favorito y Artista Favorito - Rock Alternativo.

El video musical autodirigido de la canción muestra a Eilish deambulando por un centro comercial. La cantante también actuó en Where Do We Go? The Livestream y lanzó un video para su video de James Bond "No Time to Die".

Billie Eilish también recibió cuatro nominaciones para la ceremonia de los premios Grammy 2021, tres de las cuales son por "Everything I Wanted". La pista está nominada a Canción del año, Grabación del año y Mejor interpretación pop solista.