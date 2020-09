Billie Eilish intentará cambiar al mundo con su campaña #WhatWeDoNext

Todo lo que se necesita es una persona para cambiar el mundo. Y la cantante y compositora de 18 años Billie Eilish está demostrando que esa teoría es correcta. La ganadora de cinco premios Grammy es llamada la reina de la Generación Z y ella está a la altura de su descripción con su campaña #WhatWeDoNext.

En asociación con la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom, la campaña se centra en la tecnología. Específicamente, analiza cómo la Generación Z está utilizando la tecnología para crear un futuro mejor. También conocidos como post-millennials, la Generación Z es la generación nacida entre 1995 y 2015. Actualmente tienen entre cinco y 25 años.

Billie Eilish está dispuesta a mejorar el mundo con su campaña #WhatWeDoNext

Con los medios y las personas mayores criticando el uso de la tecnología en esta generación, esta campaña es perfecta para disipar eso. Sin embargo esto no es todo lo que Eilish se ha propuesto lograr. Como artista, Eilish se hizo conocida desde su sencillo Ocean Eyes en 2016 y ha trabajado para hacerse un nombre.

Tiene un seguimiento masivo no solo a través de su música, sino también debido a sus puntos de vista sobre el mundo. La mayoría de los artistas que son tan famosos tienen una gran influencia en lo que respecta a los fans y lo que pueden lograr. Sin embargo, para su edad, Eilish ha utilizado su fama para marcar la diferencia en el mundo.

A una edad temprana se centra en el futuro. En 2019 en los American Music Awards, mostró su apoyo al movimiento ambiental Music Declares Emergency. La adolescente interpretó All the Good Girls Go to Hell cuando hizo su primera aparición en el evento y fue nominada a seis premios.

Eilish ha hecho olas desde su sencillo Ocean Eyes en 2016 y ha trabajado para hacerse un nombre

Billie Eilish y el cambio climático

Mientras hablaba con LA Times, la intérprete de “Bad Guy” también compartió sus frustraciones sobre el estado actual del mundo. Ella habló sobre sus temores al cambio climático y cómo le molesta que la gente sea demasiado perezosa para hacer algo al respecto.

"Es extraño... se siente como si estuviéramos viviendo en una película donde el mundo parece terminar. Podríamos detenerlo, pero no lo haremos porque todo el mundo es demasiado vago, estamos a punto de morir si no cambiamos esto”, dijo la cantante de 18 años.

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish:15 imágenes que debes ver si eres fan

“He tenido un millón de sueños sobre el fin del mundo, te hace darte cuenta de lo poco que somos todos y de lo poco que importa la vida de todos. Porque si el mundo muere, todos nos vamos. Quiero tener hijos y quiero que ellos tengan hijos. Es posible que eso no suceda, y lo odio", comentó la cantante.