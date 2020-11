Billie Eilish hizo un IMPRESIONANTE truco durante la presentación en los AMA 2020

Vestida con el mismo look de la video musical con tema de centro comercial, Billie Eilish apareció en el escenario en medio de luces rojas, naranjas y amarillas parpadeantes.

Su hermano Finneas la acompañó con la guitarra mientras se deslizaba por una serie de pasillos estrechos, cantando la letra juguetona de la canción: “Interviews, interviews, interviews/ When they say your name, I just act confused.”

Para rematar la presentación debut del sencillo, Eilish obsequió a los espectadores con un truco sorprendente.

Billie Eilish llegó el momento en que subió una escalera y de repente cayó hacia atrás, desapareciendo de la vista. Momentos después, reapareció en otro lugar del escenario.

I think Therefore I Am still obsessing over that @billieeilish #AMAs performance! �� pic.twitter.com/mxXftlbyWD — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Billie Eilish y American Music Awards 2020

Los American Music Awards se transmitieron en vivo el domingo por la noche y algunos de los nombres más importantes de la música se llevaron premios a casa.

Taraji P. Henson presentó el espectáculo desde The Microsoft Theatre en Los Ángeles y con los protocolos Covid-19 implementados, el espectáculo tuvo múltiples presentaciones en vivo, presentadores en persona e incluso una pequeña audiencia.

The Weeknd y Roddy Ricch lideraron el evento con ocho nominaciones cada uno. Justin Bieber y Shawn Mendes abrieron el show con su nuevo sencillo, "Monster". Bieber también interpretó dos de sus exitosos sencillos, "Lonely" y "Holy”.

Katy Perry subió al escenario por primera vez desde que se convirtió en madre y cantó "Only Love" con Darius Rucker. Megan Thee Stallion también tuvo una actuación destacada.

Doja Cat ganó el premio al nuevo artista del año y Becky G ganó el premio a la artista latina favorita, una nueva categoría en los AMA.

