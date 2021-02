Billie Eilish habla sobre su última fotografía viral: “Todos odian mi cuerpo”

Billie Eilish será la portada de la revista Vanity Fair del próximo mes de marzo y en el avance de la entrevista que ya se ha podido leer la joven de 19 años analiza todo lo que supuso que, en octubre de 2020, una imagen suya luciendo una camiseta sin mangas se hiciera viral.

La foto viral desató todo tipo de comentarios y aunque la cantante reconoce la complicada relación que mantiene con su físico, no duda en asegurar que "la gente a mi alrededor estaba más preocupada por eso que yo, y esa es la razón por la que solía molestarme con mi cuerpo".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, esta parece ser por ahora la entrevista más personal y sincera de la cantante. En ella Billie Eilish reconoce que la única razón por la que comenzó a usar el tipo de looks holgados que a fecha de hoy la caracterizan fue la de ocultar su cuerpo.

La cantante asegura alegrarse de que toda la polémica acerca de su físico hubiera ocurrido hace unos meses y no en el pasado: "Estoy realmente muy muy contenta de que esto no sucediera hace tres años cuando me encontraba en una relación horrible con mi cuerpo".

Billie Eilish se sincera sobre su cuerpo

Además, la artista ha recordado que con solo 12 años ya empezaba a buscar la manera de cambiar su físico: "Realmente no estaba comiendo, me estaba muriendo. Recuerdo haber tomado una pastilla que me dijo que me haría perder peso y solo me hizo orinar en la cama”.

Haciendo uso de una madurez llamativa para sus 19 años y en un momento de sinceridad, Billie Eilish asegura que hasta entonces pensaba que era solo ella la que odiaba su cuerpo pero que tras la publicación de dicha imagen confirmó que “todos odian su cuerpo”.

A solo un mes de que se publique la entrevista completa, el avance ya deja ver que, quien es considerada por muchos como una de las grandes revelaciones musicales de los últimos años, tiene mucho que decir también fuera de los escenarios.

