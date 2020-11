Billie Eilish gana una nominación al Grammy 2021 por 'No Time to Die'

La nominación de Billie Eilish por el nuevo tema de James Bond, "No Time to Die", rompe con el precedente de los Grammy 2021, ya que parece ser la primera nominada en la categoría de "mejor canción escrita para medios visuales" por una película que ganó No abro durante meses.

La canción fue lanzada durante el período de elegibilidad 2019-2020, el 13 de febrero, en previsión del lanzamiento de la película en abril. Pero la pandemia de COVID-19 forzó una demora hasta noviembre, luego otra hasta abril de 2021, por lo que la canción de Eilish está disponible pero nadie ha visto la película para la que fue escrita.

A Billie Eilish se le atribuye junto con su hermano Finneas O'Connell la canción principal, que alcanzó el puesto 16 en las listas de Billboard en Estados Unidos y debutó en el número 1 en Gran Bretaña.

Lanzaron un video, dirigido por el veterano diseñador de títulos de Bond, Daniel Kleinman, el 1 de octubre, justo antes de que el lanzamiento de la película se volviera a lanzar.

La categoría de canciones de películas se remonta a 1987, cuando se denominó "canción escrita específicamente para películas o televisión". Solo dos temas anteriores de Bond han sido nominados: "You Know My Name", el tema de "Casino Royale" en 2007, y "Skyfall" de Adele en 2013; este último ganó.

La canción de Eilish habría sido un nominado obvio, si la película se hubiera estrenado según lo programado, pero tal como está, la canción habrá salido durante más de un año antes de la salida final de Daniel Craig cuando 007 llegue a los cines.

Los ejecutivos de la Academia de Grabación, sin duda, aparentemente lo consideraron elegible, ya que fue un gran éxito, y ya estaba en las boletas preliminares antes de que las múltiples demoras de la película comenzaran a acumularse.

La ventana de elegibilidad para los Grammy es un problema constante para artistas y sellos; este año se desarrolló desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.

Y dado que la mayoría de las bandas sonoras de las grandes películas tienden a acompañar los estrenos de las principales películas, generalmente en el período de estreno de octubre a diciembre, los Grammy generalmente parecen ser un año detrás en las categorías de medios visuales.

Los dos últimos años de los Grammy son un ejemplo perfecto. Las canciones de Lady Gaga de “A Star Is Born” de 2018 ganaron en años consecutivos. Un sencillo de "Shallow" fue lanzado justo a tiempo para los Grammy 2017-18, justo antes del lanzamiento de la película, y "I'll Never Love Again", del álbum lanzado unos días después, calificado para el 2018-19 Grammy.

Ambos ganaron, siendo la primera vez que la misma película logró generar victorias en los Grammy dos años seguidos. Se esperaba la nominación de "No Time to Die", al igual que "Into the Unknown" (de " Frozen 2 ") y "Stand Up" (de "Harriet"), ambas nominadas al Oscar en 2019.

Las sorpresas en la categoría de canciones fueron "Carried Me With You", la canción de Brandi Carlile de la película de Disney-Pixar de este año "Onward", y "Beautiful Ghosts", la canción de Taylor Swift de la muy difamada versión cinematográfica de 2019 de "Cats , ”Que compitió en el Globo de Oro más reciente, aunque no obtuvo una nominación al Oscar.

De manera similar, tres de los cinco nominados a la mejor banda sonora fueron nominados al Oscar 2019: “Joker” de Hildur Guðnadóttir, que ganó el Oscar; "1917" de Thomas Newman; y "Star Wars: The Rise of Skywalker" de John Williams.

También estuvieron nominadas la música de Max Richter para la película de ciencia ficción de 2019 "Ad Astra"; y la única sorpresa en la categoría, la partitura del artista de jazz Kamasi Washington para el documental de Michelle Obama de 2020 "Becoming".

La menos predecible entre las categorías de Medios visuales fue la lista de bandas sonoras compiladas, que incluía la música de tres estrenos de películas de 2019: "Frozen 2", "Jojo Rabbit" y la película de Mister Rogers "A Beautiful Day in the Neighborhood".

Las entradas sorpresa son dos películas de comedia de 2020: la reunión de Keanu Reeves-Alex Winter "Bill & Ted Face the Music" y el juego de Will Ferrell "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

Los compositores de películas también figuraron en dos categorías instrumentales: "Plumfield", una pista de la banda sonora de "Mujercitas" de Alexandre Desplat, fue nominada a la mejor composición instrumental, y "Bathroom Dance", una pista del álbum "Joker" de Guðnadóttir, recibió un reconocimiento como mejor arreglo, instrumental o a capella.

