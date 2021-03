Billie Eilish gana su sexto Grammy a los 19 años de edad

A pesar de su poco tiempo en la industria, Billie Eilish ha sumado grandes éxitos con sus excelentes canciones y estilo super único.

Como sorpresa, la cantante ha sumado otro premio a su larga lista, otro Grammy en la edición 2021 de los famosos premios.

“No Time to Die”, la canción escrita por nuestro dúo favorito de hermanos, Billie Elish y Finneas, para la película de James Bond retrasada por la pandemia del mismo nombre, ganó como Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

"¡Oh, Dios mío! ¡Um, qué ?!" exclamó la polémica Billie Eilish durante su discurso de aceptación. "Muchas gracias. Eso es una locura."

"Fue un sueño hacer esta canción, trabajar en esto. No tengo palabras. No puedo creer que esto sea real. No podía creer que fuera real entonces. Dios mío, eso es una locura", concluyó la cantante.

¿Billie Eilish ganó el Grammy de Megan Thee Stallion?

Billie Eilish tuvo un momento de 'Adele 2017' en los Grammy del domingo por la noche. Ese es el año en que Adele insistió en que no se merecía su premio al álbum del año porque debería haber sido para Beyoncé por "Lemonade".

Esta vez, Eilish ganó el récord del año por "Everything I Wanted" y gritó a la rapera Megan Thee Stallion, quien fue nominada por "Savage".

"Esto es realmente vergonzoso para mí", dijo Eilish. "Megan, niña, iba a escribir un discurso sobre cómo te mereces esto".

Fue el segundo año consecutivo en que el joven de 19 años se llevó a casa el prestigioso premio.

En cuanto a Megan Thee Stallion, tuvo una muy buena noche, calentando el escenario con su actuación con su compañera rapera Cardi B, ganando como mejor artista nuevo y haciendo historia con Beyoncé como la primera pareja de mujeres en ganar la mejor interpretación de rap en los Grammy.

Look de Billie Eilish en los Grammy 2021

La famosa cantante de Bad Guy sorprendió a sus fans en los Grammys 2021 como siempre con su icónico look combinando con sus uñas y por supuesto con su cubrebocas.

Eilish se cambió de outfit para su presentación, utilizó otro conjunto a dos piezas de color obscuro, con diamantes al dente, uñas a corte y un tocado de piedras.

Este es el segundo look que utilizó Billie Eilish en los Grammy 2021.

¿Cuántos Grammys tiene Billie Eilish?

Billie EiIlish ganó cinco premios Grammy en la ceremonia de 2020, por lo que ahora cuenta con seis Grammys en total. Se llevó a casa Disco del año y Canción del año por 'chico malo' y Álbum del año y Mejor álbum vocal pop por WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO ?. También ganó el premio a Mejor Artista Nuevo.

