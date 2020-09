Billie Eilish gana a lo grande en los iHeartRadio Music Awards 2020

Con la ceremonia de entrega de premios en persona cancelada debido a la pandemia, iHeartRadio dio a conocer a los ganadores durante el fin de semana. Los ganadores incluyen a Billie Eilish por Artista Femenina del Año (junto con otros dos premios), Lizzo por Canción del Año ("Truth Hurts") y a Taylor Swift por Álbum del Año ("Lover").

Los iHeartRadio Music Awards 2020 también honraron a Elton John con el premio “Gira del Año”. Los iHeartRadio Music Awards anuales son un evento musical que celebra a los artistas y canciones más reproducidos en las estaciones de iHeartRadio y la aplicación iHeartRadio durante cada año.

Dadas las nuevas limitaciones en los eventos durante la pandemia, la parte de "eventos en vivo" de este año de los iHeartRadio Music Awards, originalmente programado para transmitirse desde el Auditorio Shrine en Los Ángeles el 29 de marzo, fue cancelado, pero los ganadores se anunciaron oficialmente en el aire en todo el país.

El programa de radio está programado para regresar a la cadena Fox en 2021. Los miles de oyentes de iHeartRadio tuvieron la oportunidad de elegir a los ganadores en varias categorías. Las artistas que se llevaron la noche fueron la intérprete de “My Future” y la cantante de 30 años, Taylor Swift.

La votación de los miles de fanáticos determinó el Mejor Ejército de Fans de este año, la Mejor Letra, la Mejor Canción de Portada, el Mejor Video Musical, el Mejor Remix, el Premio Social Star, el Fotógrafo de Gira Favorito y el primer Premio de Coreografía de Video Musical Favorito.

Billie Eilish está teniendo un año perfecto

El premio al “Artista Femenina del Año” es considerado por los fanáticos de iHeartRadio como el más importante de todos. Este año la ganadora fue Billie Eilish, y no es de extrañar luego de ver a la cantante en los Grammy 2020. Eilish tuvo un 2019 perfecto y los premios de este año lo están confirmando.

Esa noche en los Grammy la cantante de 18 años se convirtió en la gran revelación luego de obtener los reconocimientos a Mejor nuevo artista, Mejor álbum del año por su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Mejor canción por el tema "Bad Guy" y Mejor Grabación.