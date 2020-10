Billie Eilish fue vista montando olas en Malibú con su hermano Finneas

La película de James Bond ‘No Time To Die’, acaba de ser postergada de noviembre a abril de 2021. Gracias a esto la cantante Billie Eilish ha quedado libre de obligaciones de promoción cinematográfica, al menos durante el 2020.

Horas después de darse a conocer la noticia del retraso, Eilish fue vista montando olas en Malibú con su hermano Finneas. La cantante de 18 años y el productor de 23 fueron fotografiados balanceándose sobre tablas en el océano.

Las dos superestrellas de la música vestían trajes de neopreno y Billie era reconocible gracias a su cabello teñido de verde brillante. Los nativos de Los Ángeles encontraron la fama con el lanzamiento del álbum debut de Billie en 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, producido por Finneas.

Dicho álbum debutó en la cima del Billboard 200 y se convirtió en el álbum con mejor desempeño de 2019 en los Estados Unidos, ganando un total de seis premios Grammy. Apenas el jueves pasado, Billie cautivó a los fanáticos con su misterioso y dramático video musical de ‘No Time To Die’ de James Bond.

La cantante lanzó la pista hace ocho meses antes del lanzamiento previsto de la película. Sin embargo, la pandemia llevó a que la película se pospusiera para noviembre, de ahí el lanzamiento del video musical el jueves pasado. Pero al día siguiente, se anunció que 007 no volverá a las pantallas hasta el 2 de abril de 2021.

Billie Eilish presentó el video musical de ‘No Time To Die’

La estrella ofreció una actuación oscura y melancólica en el clip que presenta imágenes en blanco y negro de su canto con escenas de la película. El metraje rápido se centra en el romance entre Bond y Madeleine Swann, interpretada por Lea Seydoux, con quien se rumorea que se casará en la película.

El muy esperado video musical también presenta una tensa persecución en automóvil y muestra a la agente de la CIA Paloma, interpretada por Ana de Armas, involucrada en una pelea dramática mientras usa un glamoroso vestido de fiesta.

El video, dirigido por Daniel Kleinman, termina con canales de humo que brotan de detrás de Eilish antes de volverse negro. Escribiendo en Instagram, la intérprete de "My Future" dijo: 'Filmamos esto en febrero y finalmente salió. Es un verdadero honor ser parte de él, gracias @007'.