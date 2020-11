¿Billie Eilish fanática de los videojuegos? Una canción está basada en Ilomilo

'Ilomilo' es una canción de la cantante estadounidense Billie Eilish. Fue lanzado el 10 de abril de 2020 como el séptimo sencillo del álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), a través de Interscope Records y Darkroom Records.

Es una canción electropop con influencia de la música ska, fue escrita por la cantante junto a su hermano Finneas O'Connell. La canción alcanzó el número setenta y dos en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Ilomilo está inspirada en el juego del mismo nombre publicado en el año 2010, el cual la cantante era muy fanática. La Verdad Noticias te trae una pequeña sinopsis de este videojuego ‘Ilomilo’.

'Ilomilo' es el videojuego favorito de Billie Eilish

¿De que trata el videojuego ‘Ilomilo’?

Los amigos Ilo y Milo se turnan para navegar por niveles construidos a partir de cubos hechos a mano. Cada etapa comienza con la pareja separada, y tienes la tarea de navegar por las estructuras retorcidas para unir a la pareja predestinada.

Es un juego sobre amigos que se mantienen unidos sin importar lo que intente interponerse entre ellos. El melancólico mosaico, habitado por extrañas criaturas cosidas, hace que Ilomilo se sienta agradablemente como un viejo álbum de recortes descolorido.

¿De que se trata la canción de Billie Eilish?

En abril de 2020, durante una transmisión en vivo de 50 minutos de Verizon, Eilish explica que la pista es sobre perder a alguien o tener miedo de perder a alguien y es inevitable. Se siente horrible y aterrador.

Especialmente cuando pierdes a una persona, es una sensación horrible, así que es la sensación de tener miedo. La famosa cantante reveló que el videojuego del mismo nombre, cuyo objetivo es reunir a dos personajes llamados Ilo y Milo que se abrazaron después, fue una gran inspiración para la canción.

La letra en el segundo verso de ‘Ilomilo’ hace referencia al sencillo ‘Bury a Friend’ (2019). Al elaborar esto en una entrevista en MTV, O'Connell dijo que las dos canciones solo se referían entre sí con el propósito de hacer que el álbum fuera coherente, y que no estaban vinculadas de ninguna otra manera.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Esta canción de Billie Eilish evoca una sensación de antaño con artefactos de álbumes de vinilo e instrumentos que evocan tiempos más simples, como el acordeón y la melódica.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Goméz? Síguenos en Google News y mantente informado.