Billie Eilish explica cómo una canción de Michael Bublé inspiró ‘My Future’

¿Conoces esa canción específica que genera recuerdos vívidos y abrumadores en el momento en que comienzan las primeras notas? Resulta que la melodía que evoca esta emoción de Billie Eilish no es otra que 'Haven't Met You Yet' de Michael Bublé.

De hecho, Eilish revela que la canción fue la principal inspiración detrás de su canción 'My Future'. Sin embargo, el recuerdo, desafortunadamente, no es feliz, como explica la cantante de 18 años mientras habla de su lucha por la salud mental.

“La idea surgió inconscientemente de un video que encontré de mí misma de cuando tenía, creo, 13 o 14. Mi Snapchat decía, 'Hace cuatro años hoy...', y era este video mío, creo que a los 14, y estaba escuchando 'Haven't Met You Yet' de Michael Bublé”, le dijo Billie Eilish a BBC Radio 1.

“Y esa canción, cuando tenía esa edad, solía escucharla día y noche solo porque me daba esperanzas. También estaba muy deprimida en ese momento y triste todo el tiempo, y esa canción me emocionó por el futuro”, agregó la cantante de 'Bad Guy'.

Billie Eilish se inspiró en ‘Haven't Met You Yet’

“Le envié el video a mi amiga y ella me dijo, 'Cierto, eso es triste, pero al mismo tiempo, me encanta este video tuyo porque casi parece que estás hablando de tu yo del futuro, como, 'No te he conocido todavía y estoy emocionada de conocerte'”, continuó Billie Eilish en la entrevista.

Ser lo suficientemente vulnerable para hablar sobre su propia salud mental es difícil para cualquiera. Entonces, en La Verdad Noticias aplaudimos a artistas como Noah Cyrus y Hayley Williams, que también han discutido recientemente su propia batalla con la depresión.