Billie Eilish estuvo a punto de suicidarse, lo confesó todo.

Todos hemos oído hablar de Billie Eilish, la famosa cantante juvenil que se encuentra cosechando éxito tras éxito pues su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” logró posicionarse en la primera posición del cotizado listado de Billboard Hot 200.

La talentosa joven de 18 años de edad, quien se encuentra nominada a seis nominaciones a los Premios Grammys de este año, ha empezado a disfrutar del éxito a una corta edad pero aunque parezca que su vida actual es un sueño, Billie Eilish ha roto el silencio y confesó que su vida antes de la fama fue una total pesadilla.

Es bien sabido que la vida de los famosos no es cosa sencilla, o al menos eso es lo que nos cuenta Billie Eilish en una reciente entrevista que tuvo en el programa “The Gayle King Grammy Special” pues reveló los oscuros momentos que ocurrieron en su vida antes de que cobrara fama a nivel internacional.

Billie Eilish recuerda aquella época donde pensó en quitarse la vida

Se sabe que Billie Eilish ha querido contar a través de sus canciones que durante su adolescencia luchó para superar los problemas de ansiedad y depresión que padecía, mismos que la orillaron a pensar en quitarse la vida y así acabar con sus problemas.

“Nunca pensé que sería feliz otra vez… Hubo una época en mi vida en la que pensé que no llegaría a los 17 años”, mencionó Billie Eilish a Gayle King.

Gayle King le preguntó a la cantante si ella en algún momento llegó a pensar en el suicidio, pregunta que Billie Eilish respondió con un “Sí”, posteriormente contó la vez que se encontraba en una habitación de un hotel en Berlín cuando los deseos de quitarse la vida se apoderaron de ella de nueva cuenta.

“En mi habitación había una ventana, recuerdo estar llorando... pensaba que la única forma de morir era haciéndolo por mi propia mano”, confesó Billie Eilish en la entrevista.

Billie Eilish asegura que en esa época de su vida era muy infeliz y que siempre se encontraba muy triste pero gracias a la música pudo superar esa dura etapa y ahora aprovecha cada oportunidad que tiene para aconsejar a los fans que se acercan a ella para contarle sus problemas emocionales.

