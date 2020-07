Billie Eilish estuvo a punto de ir a terapia por su OBSESIÓN con Justin Bieber/Foto: Mundial de la Música

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish disfruta de un gran número de seguidores, pero ella misma ha confesado que era una gran fan de Justin Bieber en su adolescencia. El amor por el creador de éxitos como 'Baby' fue tan profundo que su madre había considerado llevarla a un terapeuta.

En un episodio reciente del programa de radio Apple Music, la cantante de 18 años de edad estuvo en “Me & dad radio”, la intérprete de 'Bad Guy' y su padre, Patrick, dieron la bienvenida a la madre de Eilish, Maggie, como invitada especial.

Billie y su papá Patrick O'Conell estrenaron hace poco su programa de radio llamado "Me & Dad Radio" que se transmite en Beats 1 de Apple Music/foto: Cusica Plus

El trío habló sobre una serie de temas, incluida la obsesión de la infancia de Eilish con el cantante Justin Bieber, en particular su reacción al video musical de su éxito de 2012 “As Long As You Love Me”.

Maggie recordó: "Recuerdo este muy bien, el video y Billie hablando sobre eso y emocionada porque salía y lloraba y lloraba. Todos saben todo sobre Billie-Justin Bieber, pero esta canción fue una gran parte de ella". La cantante admitió que vería el video "y solo sollozaría".

Maggie dijo entre risas: "Solo quiero decir que consideramos llevarte a la terapia porque sentías mucho dolor por Justin Bieber. Fue tan intenso que te causó mucho dolor".

La salud mental de Billie Eilish

Durante la conversación, Eilish y sus padres también hablaron sobre sus luchas anteriores con la salud mental, que reflexionó en gran medida en su canción "Listen Before I Go".

La ganadora del Grammy dijo: "Con ‘Listen Before I Go’, estaba preocupada de que la gente lo escuchara y se sintiera algo ofendida, pero todo lo que he visto son admiradores que hablan sobre cuánto les ha hecho sentirse reconfortados. Y escuchar a alguien pasando por lo mismo que tú no te hace sentir peor contigo mismo, te hace sentir un poco mejor".

Eilish se siente mucho más positivo ahora. Ella recordó: "Hubo un período en el que lloraba todos los días de mi vida cuando tenía 13, 14 y 15 años. Todos los días lloraba.”

También te puede interesar: Billie Eilish: 15 imágenes que debes ver si eres fan

“A los 17, 18, lloraba apenas. Estoy orgullosa de decir ‘apenas lloro’, y es una cosa que he superado. Esto es un gran problema. No es que esté mal llorar, pero es algo bueno que me sienta más feliz en mi vida y no quiero llorar. más", agregó Eilish.