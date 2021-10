Billie Eilish establece la gira 2022 por Australia y Nueva Zelanda

Billie Eilish pondrá rumbo a las tierras de Down Under a finales de 2022, para la etapa de Australasia de su Happier Than Ever, The World Tour .

La superestrella cantante anuncia hoy (7 de octubre) una gira de cinco fechas, que comenzará el 8 de septiembre en Spark Arena en Auckland, Nueva Zelanda, antes de dirigirse hacia el oeste para conciertos en Sydney, Brisbane, Melbourne y terminar el 29 de septiembre en Perth.

La cantante que recientemente encabezó Glastonbury 2022; es la artista más joven del festival, estará con Chugg Entertainment , Frontier Touring y Live Nation están produciendo la caminata, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes (15 de octubre), y las preventas estarán disponibles a partir del lunes (11 de octubre).

Detalles de la gira de Billie Eilish

Las fechas de 2022 marcarán la cuarta gira de Eilish por estas partes, y la primera desde 2019, cuando actuó ante un aforo agotado en ambos países.

En esa ocasión, Eilish estaba apoyando su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? , que alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de ARIA y produjo el éxito en la cima de la lista "Bad Guy".

Su álbum más reciente, Happier Than Ever, se ubicó en el número 1 de la lista nacional en agosto de este año.

Fechas de la gira de Billie Eilish 2022:

8 de septiembre - Spark Arena, Auckland

13 de septiembre - Qudos Bank Arena, Sydney

17 de septiembre - Brisbane Entertainment Centre

22 de septiembre - Rod Laver Arena, Melbourne

29 de septiembre - RAC Arena, Perth

