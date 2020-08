¿Billie Eilish está enamorada? Fans piensan que ya tiene NOVIO/Foto: Los 40 Chile

Billie Eilish es una cantante cuya vida ha sido guiada en muchos sentidos por su música. Ella y su hermano Finneas escriben y producen música juntos, y se ha convertido en la ganadora más joven de los cuatro premios Grammy más importantes en el mismo año. Ella es verdaderamente icónica para los fanáticos jóvenes de todo el mundo, pero ¿tiene pareja?

Billie Eilish tiende a no revelar demasiado con respecto a su vida amorosa y tiende a mantener las cosas en silencio cuando se le pregunta al respecto. Sin duda, es un misterio para los fanáticos y rara vez se ha abierto sobre su vida amorosa.

Sin embargo, una entrevista que hizo con la revista 3Voor12 la vio hablar un poco sobre esto, en la que admitió que se había enamorado antes. Ella dijo: "Estaba enamorada, [pero] no en este momento".

"Estoy enamorada de ella", agregó, señalándose a sí misma.

Sin embargo, en entrevistas más recientes, ha sido un poco más abierta sobre su vida e historia amorosa. De hecho, en una entrevista, incluso sugirió que las citas no eran para ella y dijo que se convierte en "una persona diferente" cuando está en una relación.

Hablando con GQ, dijo: “Es muy extraño, pero no lo veo por mí misma. Sé que eventualmente encontraré a alguien, pero por el momento no puedo visualizarlo. Siento que soy una persona totalmente diferente cuando estoy con otra persona. La gente simplemente no lo hace por mí. Han pasado meses y ya no me atraen las personas.”

"No sé qué está pasando ... en realidad es una especie de droga". Claramente, a Billie le encanta estar soltera, pero ha tenido algunas relaciones pasadas que la han impactado. Billie una vez nombró a Henry Whitford como el chico con el que tuvo su primer beso.

Aparte de eso, según The Netline, ha mencionado dos relaciones, una con "un chico que la maltrató" y otra en la que el chico "no sentía lo mismo por ella". Ella mencionó una relación en la entrevista de GQ, donde dijo: “Me rompieron el corazón, seguro. La gente me ha hecho cosas terribles.”

¿Billie Eilish y Khalid eran más que amigos?

“La locura por la que he pasado. Nunca me he sentido poderoso en una relación. [Bueno] Lo hice una vez y, adivina qué, aproveché la amabilidad de esa persona. No estaba acostumbrada”, dijo la cantante.

Algunos se han preguntado si alguna vez ha tenido una relación sentimental con Khalid, su colaboradora de Lovely, con quien ha aparecido en el escenario en numerosas ocasiones. En declaraciones a la revista Fashion sobre su reunión en 2016, Billie dijo: “Mi amigo jugó 'Location' para mí en 2016, antes de que fuera grande.”

Billie explicó: “Lo busqué y no pude encontrar nada sobre él. Literalmente busqué el nombre de Khalid en iTunes y no había nada allí: ni canciones, ni página de artista, simplemente nada. Así que encontré 'Ubicación' en Soundcloud, y luego me di cuenta de que me seguía en Twitter.”

Billie y Khalid colaboraron en la canción "Lovely" y desde ese momento levantaron rumores de romance, aunque ambos han dicho que sólo son buenos amigos/Foto: Pinterest

“Me envió un DM o yo le envié un DM, y luego me dio su número. Simplemente nos hicimos amigos. Ninguno de los dos estábamos persiguiendo ningún tipo de influencia, o como quieras llamarlo. Lo respetaba por su arte y él me respetaba a mí. Y luego se convirtió en la gran estrella que siempre pensé que era", comentó Eilish.

Si bien son claramente cercanos, solo han sido amigos, según Billie, quien claramente ama la vida como una persona soltera, al menos por el momento. ¿Te gustaría ver a Billie con una pareja?