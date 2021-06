Billie Eilish está "avergonzada y consternada" tras ser acusada de racismo

Billie Eilish ha revelado que se siente muy mortificada luego de que en un video apareciera pronunciando una palabra con la que se le llama a las personas asiáticas de forma degradante, ¡estas fueron sus palabras!

“Avergonzada y consternada.”

Estas fueron las palabras que usó la cantante para expresar lo que siente tras las duras críticas que ha recibido, e insiste que no es lo que parece, ya que, en realidad, asegura que en el video está cantando al ritmo del tema 'Fish' de Tyler the Creator, y que no está hablando con alguien en particular.

Es preciso mencionar que Billie Eilish, quien se convirtió en una verdadera modelo de Gucci gracias a sus excelentes outfits, ahora con 19 años, enfrenta un escándalo por racismo, pero ¿qué más dijo al respecto?, ¡no te lo pierdas?

Billie Eilish se disculpa con sus fans

La cantante expresó a sus seguidores que los quiere, y que muchos le han pedido que aclare la controversia por el supuesto comentario racista que hace en el video, y es que señaló, la están tildando de algo que no es, pues la grabación en cuestión es de cuando ella tenía 13 o 14 años de edad, donde dice el feo término degradante para los asiáticos.

Billie Eilish, aseguró que en aquel entonces no tenía idea del significado de aquella palabra despectiva y que en este momento solo piensa en vomitar cada vez que piensa en que alguna vez dijo aquella palabra.

También reveló que, ese término racista no lo escuchó nunca en su familia o entorno, sino solo en aquella canción que en ese momento cantaba.

Billie Eilish no quiere escudarse en su ignorancia

La cantante señaló que a pesar de que no conocía el verdadero significado de la palabra en aquel momento, no quiere justificar su comportamiento con ello, de ahí que, pidió perdón de forma pública a todos.

Además, destacó que aunque se le escuchar en un otra grabación hacer una voz extraña, Billie Eilish que se defendió de quienes critican su cuerpo en el 2020, dijo que no es que estuviera haciendo una parodia o que intentara imitar el acento de una nacional en particular, ya que esto de modificar su tono al hablar es algo que hace desde niña y lo hace al dirigirse a sus familia, amigos y mascotas.

Con información de quien.com