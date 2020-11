Billie Eilish escucha su PROPIA MÚSICA en su coche ¿Es su artista favorita?

Billie Eilish disfruta del reciente lanzamiento del lanzamiento de su impactante nuevo sencillo, "Therefore I Am", y para promocionarlo acudió a una entrevista sobre el próximo capítulo de su viaje musical con Zane Lowe de Apple Music.

La superestrella de 18 años lanza éxitos con facilidad, por lo que no es de extrañar que sea su propia fanática en la industria de la música.

"Es algo tan extraño que creo que mucha gente ... mucha gente piensa mierdas raras sobre los artistas que escuchan su propia música", explicó Billie Eilish, "Desde que empecé a hacer música, incluso mis amigos, me decían, 'Escuchas la tuya ... ¿Qué?' Sí. ¿Por qué querría hacer música que no amo?".

"Especialmente el álbum que estamos haciendo en este momento, incluido 'Therefore I Am', me encanta", continuó la ganadora del Grammy, “Es todo lo que quiero escuchar. Cuando estoy en el auto, es lo primero, digo, 'Oh, quiero escuchar esto'. Y resulta que es mi propia música, pero no es como ... Me encanta de verdad. Me encanta si soy yo o no, me encanta. Así que sí, es algo bueno. Deberías amar lo que haces".

Billie Eilish sorprende con lanzamiento "Therefore I Am"

"Therefore I Am", con su gancho electrizante que proclama "No soy tu amigo ni nada", ya tiene a los fanáticos preguntándose sobre quién o de qué podrían tratarse los pensamientos mordaces de su nuevo sencillo.

"Esta canción está muy, muy lista para la interpretación. Tengo mucha curiosidad por ver lo que la gente obtiene y también lo que sienten cuando lo escuchan. No lo sé. Pero sí, es un poco cruel. Me encanta", reveló sobre su nuevo lanzamiento musical.

Billie Eilish lanzó el vídeo de "Therefore I Am" el 12 de noviembre

"Se siente como yo", agregó. "Siento que el resto de ellos también se sienten como yo, pero creo que este es más parecido, si lo pienso desde una perspectiva externa, este estaría satisfecho si fuera un fan".

En cuanto a su próximo álbum, aunque Billie Eilish no reveló ninguna información sobre la fecha de lanzamiento, dijo que "no puede esperar a que la gente escuche este álbum en el que estamos trabajando. Es como, oh mi Dios".

