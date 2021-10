Billie Eilish es una "Sally" real en concierto "The Nightmare Before Christmas"

Billie Eilish subió al escenario con Danny Elfman para la experiencia de concierto en vivo de Disney de "Tim Burton´s The Nightmare Before Christmas" en Los Ángeles el 29 de octubre.

Con un disfraz inspirado en Sally, la cantante de "Happier Than Ever" interpretó el solo del personaje en la película de Disney, "Sally's Song" y se unió para cantar brevemente el verso de "Simply Meant to Be".

En La Verdad Noticias te presentamos a Billie Eilish cantando "Sallys Song" en proyección de "The Nightmare Before Christmas": "Estoy tan emocionada de orinarme en los pantalones", escribió en Instagram antes del concierto.

¡Billie Eilish canta "Sally´s Song"!

El concierto contó con una orquesta completa dirigida por el director, John Mauceri para interpretar la partitura y las canciones de la película que era transmitida en vivo con Billie Elish a cargo de "Sally´s Song" de "El Extraño Mundo de Jack".

Elfman repitió su papel de Jack Skellington, Rey del Pumpkin Patch, para el espectáculo, que también está programado para una segunda noche en el estadio Banc of California de Los Ángeles el 31 de octubre.

El extraño mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas fue estrenada el 17 de noviembre de 2006. Este año, el clásico moderno de The Walt Disney Studios cumple 15 años de su lanzamiento.

¿Cómo se volvio famosa Billie Eilish?

Billie Eilish saltó a la fama a los 17 años

Billie Eilish ha ganado una base de fans leales cuando debutó en la música en 2015 con su sencillo, Ocean Eyes, escrito por su hermano. Pero fue Bad Guy lo que la impulsó al número uno por primera vez en el Billboard Hot 100 de EE. UU.

Aunque es una de las ganadoras más jovenes de un Premio Grammy, Billie Eilish no logra entender por qué tiene tantos fans, sin embargo, su música sigue dominando y recibieron halagos de seguidores y "criticos" de la industria.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!