Billie Eilish es la reina de las mascarillas y estas FOTOS lo demuestran

Mientras que las artistas femeninas han sido estereotipadas para usar solo una moda casi imperceptible, Billie Eilish adopta un estilo más diverso, que la ha visto llevar todo, desde usar Chanel de la cabeza a los pies en la alfombra roja de los Oscar 2020 a unas mascarillas poco comunes pero elegantes, que se ven lo suficientemente cómodos como para holgazanear y ver Netflix.

En 2017, Billie le explicó a Harper's Bazaar que lo que más disfruta es ver la reacción a sus fotos de atuendos impredecibles. “Simplemente me gusta vestirme fuera de mi zona de confort. Quiero vestirme de una manera que, si estuviera en una habitación llena de gente vestida con ropa normal, diría: ‘Oh, apuesto a que todos me están mirando’. Quiero sentirme así. Ese es mi casual".

Billie Eilish es una de las cantantes pioneras en utilizar mascarillas, algo que la ha convertido, según sus fans, en la reina de este accesorio

Ella agregó: "No me siento cómoda cuando solo llevo unos jeans y una camisa. Simplemente me siento mal y me siento muy fuera de mí y fuera de mi lugar. Me encanta que me juzguen. Estoy aquí para eso". Sin duda alguna, el estilo de Eilish ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo.

Pero lo que más nos gusta del enfoque de la moda de la cantante de 'Bad Guy' es que ella cree que todos deberían lucir el estilo que quieran, enfatizando que su estilo relajado no se trata de hacer una declaración contra las mujeres que eligen un estilo más tradicionalmente femenino.

En declaraciones a Vogue Australia, la interprete de 'Lovely' dijo que se trata más de no querer que el mundo sepa todo sobre ella. “Quiero capas y capas y capas. Quiero ser misteriosa”, dijo. "No sabes lo que hay debajo, no sabes lo que hay arriba". Además del misterio de la joven de 18 años está la adición del último (y obligatorio en algunos lugares) accesorio: la máscara facial.

Billie Eilish y sus mascarillas

En enero, en los premios Grammy, Billie Eilish, quien luego ganaría el premio al mejor álbum vocal, hizo una gran declaración con su look Gucci de pies a cabeza, que incluía una máscara facial de Gucci en la alfombra roja previa al espectáculo durante el momento en que el coronavirus apenas había comenzado a extenderse.

Con la pandemia de COVID-19 golpeando especialmente a la industria de la música y los artistas de todo el mundo obligados a cancelar giras, la importancia de tomar en serio el distanciamiento social y ponerse el accesorio para frenar la propagación del coronavirus mortal se ha vuelto clara.

El uso de una mascarilla se ha convertido, por ahora, en parte de nuestra vida cotidiana y, además de mostrar diligencia por los demás, este simple acto puede mantener a las personas vulnerables seguras durante este momento aterrador, al mismo tiempo que sirve como un accesorio de moda que puede resaltar su individualidad, o al menos así lo ha hecho notar la cantante de ‘Bad Guy’.