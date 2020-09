Billie Eilish es comparada con Kanye West tras destacar sus propios éxitos

Billie Eilish ha estado rompiendo récords desde que irrumpió por primera vez en la escena musical. Esta adolescente increíblemente talentosa se está elevando a los niveles más altos de su carrera a la tierna edad de solo 18 años. Trabajando con su hermano, Finneas, Eilish se ha hecho un nombre en esta industria altamente competitiva.

Si bien la mayoría de los adolescentes están preocupados por el acné y por tener una cita, Billie Eilish tiene una perspectiva muy diferente de las cosas. Ella está recorriendo las listas de Billboard para encontrar su nombre, y felizmente se ha encontrado nominada en casi todas las categorías, pero ¿por qué fue comparada con Kanye West?

Billie Eilish fue comparada con Kanye West

El extraño anuncio en tercera persona de Billie Eilish

La intérprete de “My Future” compartió sus grandes éxitos con sus 4.9 millones de seguidores en Instagram, pero no lo hizo de la manera convencional. ¿Alguna vez has hecho clic en tu propio perfil y has escrito sobre ti mismo en tercera persona? Pues justo eso fue lo que hizo Billie Eilish.

No estamos seguros de qué estaba pensando cuando hizo esto, o qué la impulsó a adoptar este enfoque, pero esta situación ya la hemos visto antes con Kanye West. Durante su entrevista de 2013 con el New York Times, West desconcertó a los fans cuando se refirió constantemente a sí mismo en tercera persona.

Billie is nominated for 12 @BBMAs.



Top Artist

Top New Artist

Top Female Artist

Top Billboard 200 Artist

Top Hot 100 Artist

Top Streaming Songs Artist

Top Song Sales Artist

Top Social Artist

Top Billboard 200 Album

Top Hot 100 Song

Top Streaming Song

Top Selling Song pic.twitter.com/2aIwVoP9dg — billie eilish (@billieeilish) September 23, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish revela el motivo por el cual su música es tan controvertida

Quizás la cantante sea fan de Kanye. Cualquiera que sea el motivo de la extraña entrega de este mensaje, sorprendió a los fanáticos, y la gente no está segura de si esto es una pista o simplemente un patrón de comportamiento extraño. Hasta ahora, esta es la primera vez que Billie Eilish hace esto.