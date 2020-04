Billie Eilish envía un fuerte mensaje a quienes la juzgaron por aparecer en traje de baño/Foto: El País

Una de las artistas más populares de la última década, también es una de las más odiadas y criticadas por miles de personas. La gran ganadora del Grammy 2020, Billie Eilish suele ser blanco de críticas, pero no sólo por su música, sino también por su manera de vestir e incluso por su cuerpo. Por ello, Billie envió un fuerte mensaje a los que la han juzgado por mostrarse en traje de baño.

La estadounidense desde el inicio de su carrera, decidió que no quería enseñar su cuerpo porque no deseaba volverse famosa solo por tener una silueta con curvas. Así que ahora que está creciendo y comenzando a tener más confianza consigo misma, Billie ya no se siente tan incómoda de mostrar lo que hay debajo de su holgada ropa deportiva.

Hace unos meses, la intérprete de “Ocean Eyes” decidió mostrar sus vacaciones a Hawái, pero en el carrusel de fotos y videos que compartió en Instagram, por primera vez Billie Eilish de 18 años, se dejó ver usando traje de baño, donde sus fans quedaron más enamorados de la cantante y compositora, porque tiene una figura espectacular.

Pero así como Billie tiene millones de seguidores, también tiene millones de haters, que se dedican a criticar cada cosa que hace la joven intérprete. En esas imágenes, le dejaron comentarios llamándola p*ta, entre otros insultos. Al ser juzgada constantemente desde su adolescencia por esto, Eilish incluso sufrió de baja autoestima e inseguridad.

“Hubo un momento el año pasado en que estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en mucho tiempo. A veces lo veía y decía: '¿de quién es ese cuerpo?’”, reveló la cantante.

Billie Eilish responde a las críticas

Ahora la cantante ha enviado un fuerte mensaje a todas esas personas que siguen criticando su físico y vestimenta:

“Si hay un día en el que pienso: 'Sabes qué, me siento cómodo con mi vientre en este momento y quiero mostrar mi vientre', debería poder hacerlo”, comentó Billie.

La intérprete de “Bad Guy” está dispuesta a vestirse ahora como quiera y a enseñar las partes de su cuerpo con las que ella se sienta cómoda, ya que Billie Eilish a su joven edad aún está aprendiendo a tener más confianza y autoestima y a tratar de no escuchar a los haters, así lo declaró durante una entrevista con la revista Dazed.